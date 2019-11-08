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На Украине раскрыли богатство Зеленского 

Национальная Служба Новостей 24 минуты назад
На Украине раскрыли богатство Зеленского
Фото: Национальная Служба Новостей
Национальное агентство по противодействию коррупции Украины опубликовало декларацию о доходах президента страны Владимира Зеленского. Об этом в пятницу, 8 ноября, пишет Газета.ру.
Из документа следует, что в 2018 году президент Украины заработал $370 тыс., из них — $36,5 тыс. от сдачи в аренду имущества иностранцам Хинуи Лиг и Сиран Сонг, сообщает РИА Новости. В мае 2019 года Зеленский задекларировал 9,7 млн гривен (около $370 тыс.) доходов за 2018 год: 4,2 млн гривен ($160 тыс.) он заработал во время работы в студии «Квартал 95», еще 5,5 млн гривен ($210 тыс.) Зеленский получил из иных источников доходов.
Сообщается, что президенту Украины принадлежит ряд объектов недвижимости в Киеве: дом площадью 353 кв. м (около $31 тыс.), квартира в 131 кв. м ($28,5 тыс.), два парковочных места, земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м, несколько квартир в совместной доле с женой. Также у Зеленского есть дом в Италии и апартаменты в Великобритании.
Зеленский владеет суммой в $440 тысяч: на его банковских счетах есть 1 млн гривен и $130 тыс., а также еще $190 тыс. и €107 тыс. наличными. Также принадлежит автомобиль Land Rover 2016 года выпуска.
Ранее в эфире НСН экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил, что вероятность свержения президента Украины Владимира Зеленского высока из-за его неумелых управленческих действий.
«Зеленский так и не стал президентом. Получить должность не значит удержать власть. А он не знает, как. Потому что его участие и вся предвыборная кампания были «по приколу». Думали, будет шоу, а хлеба насущного людям не надо давать», — подчеркнул он.
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Теги:
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Владимир Олейник , Верховная Рада , Газета.Ru , РИА Новости
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