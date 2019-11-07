Сенцов расказал о презрении к приезжающим в Рф украинцам

Украинский режиссер Олег Сенцов в интервью каналу «UA: Перший» заявил, что не уважает соотечественников, отправившихся на заработки в Россию

«То есть мы с ними воюем, а он пришел решать свои личные проблемы — для меня уже такой человек не вызывает уважения», — приводит слова Сенцова Ura.ru.

Режиссер рассказал, что в колонии видел много украинцев, отбывавших сроки за наркоторговлю. Он признался, что не общался с ними — не из-за статьи, по которой они сидели, а из-за того, что они приехали зарабатывать в Россию.