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Сенцов расказал о презрении к приезжающим в Рф украинцам 

Рамблер 13 минут назад
Сенцов расказал о презрении к приезжающим в РФ украинцам
Фото: РИА Новости
Украинский режиссер Олег Сенцов в интервью каналу «UA: Перший» заявил, что не уважает соотечественников, отправившихся на заработки в Россию.
«То есть мы с ними воюем, а он пришел решать свои личные проблемы — для меня уже такой человек не вызывает уважения», — приводит слова Сенцова Ura.ru.
Режиссер рассказал, что в колонии видел много украинцев, отбывавших сроки за наркоторговлю. Он признался, что не общался с ними — не из-за статьи, по которой они сидели, а из-за того, что они приехали зарабатывать в Россию.
Как сообщал «Рамблер», режиссер Олег Сенцов был задержан ФСБ 10 мая 2014 года и приговорен к 20 годам тюрьмы за подготовку к теракту в Крыму. В сентябре 2019 Сенцов оказался среди других украинцев, которых вернули Киеву в обмен на 35 российских граждан.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Украина , Общество , Олег Сенцов , ФСБ , РИА Ura.ru
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