Зеленский съел «пирожочек» в McDonald's

Президент подъехал к "МакАвто" за рулем автомобиля Tesla и взял кофе и пирожок.

Один из работников кафе снимал Зеленского на телефон. Между Зеленским и сотрудником заведения состоялся такой диалог:

Зеленский: Я буду эспрессо. Работник: На десерт пирожочек попробуете? Зеленский: Пирожочек? Хорошо. Работник: На экранчике заказ верно? Зеленский: Да, заказ верный.

Всего заказ обошелся президенту в 34 гривны. (88 рублей).