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Зеленский съел «пирожочек» в McDonald's 

Газета.Ru 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский во время записи видеоблога показал свой поход в "Макдоналдс", передает "112 Украина".
Президент подъехал к "МакАвто" за рулем автомобиля Tesla и взял кофе и пирожок.
Один из работников кафе снимал Зеленского на телефон. Между Зеленским и сотрудником заведения состоялся такой диалог:
Зеленский: Я буду эспрессо. Работник: На десерт пирожочек попробуете? Зеленский: Пирожочек? Хорошо. Работник: На экранчике заказ верно? Зеленский: Да, заказ верный.
Всего заказ обошелся президенту в 34 гривны. (88 рублей).
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Теги:
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , McDonald's
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