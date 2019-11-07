«Ты запустил российскую энергию? Ты враг народа!»

«Ты враг народа»: на Украине дерутся из-за российской электроэнергии

Драка главы комитета Верховной рады по энергетике и ЖКЖ, члена фракции «Слуга народа» Андрея Геруса и бывшего нардепа, лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко попала на видео. Запись была опубликована в Facebook бывшим депутатом Рады Игорем Мосийчуком.

«Как сообщают источники в правоохранительных органах, в зале официальных делегаций аэропорта Борисполь случилась драка между представителем [президента Украины Владимира] Зеленского в кабмине Андреем Герусом и Олегом Ляшко. Детали уточняются», — говорится в подписи к видео.

При этом Ляшко — «непримиримый оппонент» Геруса по вопросу импорта электроэнергии из России. «Таки потрепал Геруса», — похвалил бывшего нардепа Мосийчук.

Видеозапись длится более трех минут, на ней Ляшко грубо обращается к Герусу, называя его «аферистом и предателем». По его словам, разрешение на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии — предательство, а сам депутат будет сидеть в тюрьме, если начнутся поставки.

Словами Ляшко ограничиваться не стал и схватил Геруса за одежду. В ответ нардеп начал отталкивать лидера «Радикальной партии».

«О, Андрей, а что ты здесь делаешь. Почему «слуга народа» не с народом? Я за свои деньги летаю, а ты за какие — за свои или государственные?» — обратился с Герусу Ляшко.

В ответ глава комитета Рады пытался отшутиться — дескать, он «ждет тут Ляшко». После этого Герус заявил, что летает «за свои [деньги]», и потребовал, чтобы в него не тыкали пальцем.

После этого парламентарии начали хватать друг друга за грудки и бегать по комнатам VIP-зоны аэропорта.

«Ты запустил российскую энергию? Значит так, возвращайся назад в Раду и отменяй свою гребанную поправку. Мы будем покупать у украинских производителей. Если мы будем покупать у россиян, ты будешь сидеть в тюрьме. Ты — враг народа, предатель», — набросился на Геруса Ляшко.

В ответ Герус заявил, что «у Рината Ахметова покупать не будем», потому что энергия от украинского олигарха слишком дорогая.

В конце сентября Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии». Герус предложил поправку к закону — согласно ей, украинские потребители смогут закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам, в том числе и из Российской Федерации.

После драки Герус выложил в Facebook фотографию порванной рубашки. По его словам, Ляшко ждал его, чтобы «устроить шоу-провокацию». Депутат подчеркнул, что «антимонополисту» Ляшко не нравится «полная готовность к зиме» и понижение цен на энергию на 15%.

«Без своего охранника он [Ляшко] не хотел общаться», — добавил нардеп, назвав Ляшко «самым продажным политиком».

Ляшко в свою очередь заявил, что встретил Геруса случайно и именно «слуга народа» начал драку.

«Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от того никуда не делась», — убежден лидер «радикалов».

По мнению экс-депутата, Украина оказывается «в энергозависимости от страны-агрессора».

Ранее Украина импортировала электричество, однако в 2015 году отказалась от этого, поскольку восполнила дефицит электроэнергии собственным силами. Но в октябре этого года Украина вернулась к закупкам электроэнергии из-за проблем с углем для ТЭС.

Украина и сама в настоящее время экспортирует электроэнергию в несколько стран Европы, в частности, в Венгрию, Румынию, Словакию, Польшу, Молдавию. По итогам 2018 года страна нарастила экспорт электроэнергии в эти страны на 13,5% по сравнению с 2017 годом.

Стоит отметить, что за последние несколько лет коммунальные услуги на Украине подорожали в два раза, и тарифы растут с каждым годом. Например, если на конец марта 2018 года средние начисления за услуги ЖКХ с учетом стоимости электроэнергии составляли 1,87 тыс. грн ($70,6) с человека, то в аналогичный период этого года — 2,296 тыс. грн ($86,6) с человека.

Россия начала поставки электроэнергии на Украину в начале октября.