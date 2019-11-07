Мир без Сороса и Украины

В системный кризис современная западная цивилизация вошла лет двадцать назад. Тогда ещё не поздно было провести реформы, которые позволили бы совершить переход к «прекрасному новому миру» в щадящем режиме. Но в те благословенные времена с вами даже не спорили по поводу возможности краха западной полит-экономической модели — просто смотрели с жалостью, как на ребёнка, не понимающего очевидную вещь: солнце Запада будет сиять вечно.

Десять лет назад, кризис был в разгаре, реформы безбожно запоздали и лёгкого пути выхода из него не предвиделось. Большинство экспертов уже охотно спорило о кризисе Запада. Практически все они утверждали, что мы имеем дело с серьёзными, но преходящими пертурбациями, а политические, экономические и финансовые структуры Запада достаточно надёжны для того, чтобы пережить этот кризис и выйти из него обновлёнными, как феникс из пепла.

В последние два-три года уже мало кто берётся отрицать наличие системного кризиса западной модели. Есть ещё достаточно много оптимистов, считающих, что Запад этот кризис переживёт, но трезвых голосов, указывающих на то, что крах Запада дело не принципа, а времени (он уже состоялся, надо его только признать) всё больше.

Свою последнюю, далеко не очевидную возможность спастись Запад упускает, саботируя реформы Трампа. Они опоздали лет на пятнадцать. Не факт, что они позволят мягко приземлить США и избавить мир от страшнейшей экономической катастрофы за всю его историю. Но реформы Трампа — хоть какой-то шанс. Как экспериментальное лекарство, которое предлагают больному с последней стадией рака — если не поможет, то хуже не будет (всё равно умирать), а вдруг спасёт. Тем не менее американские лево-либеральные глобалисты, превратившие Демократическую партию в свой политический механизм и пытающиеся установить в США диктатуру тоталитарной толерантности, готовы на любые преступления, чтобы сохранить власть в своих руках. Дважды за последние три года они ставили США на грань гражданской войны и сейчас бодро шагают к этой грани в третий раз.

Таким образом, системный кризис, созданной США глобальной политэкономической модели вызвал (в качестве своей составной части) острейший внутриполитический кризис в США. В свою очередь, американский внутриполитический кризис начал оказывать разрушительное влияние на глобальную политику. США теряют возможность выполнять функции мирового жандарма быстрее, чем кто-либо другой будет в состоянии их заменить. Россия Китай принимают на себя ответственность за отдельные стратегические регионы (Юго-Восточную Азию, Ближний Восток). Но одновременно заменить США во всём мире они пока не в состоянии. Между тем системный кризис уверенно порождает всё новые и новые локальные кризисы, которые некому гасить.

В таких случаях в политике, как в бизнесе, происходит сосредоточение на спасении стратегических активов (опираясь на которые, можно будет быстро восстановить глобальный порядок), второстепенные же (мусорные) активы просто сбрасываются. Если раньше их ещё готовы были подбирать (про запас, как покупают в хорошие времена акции убыточных компаний из-за искусственной высокой капитализации), то сейчас от мусорных политических активов все стремятся отказаться.

Это, кстати вовремя заметил и озвучил Джордж Сорос — идеолог и один из создателей умирающей системы, уходящий в прошлое вместе с ней. Он уже очень стар и скоро перестанет радовать нас своими оценками действительности (кстати, весьма точными, из-за чего, в качестве врага он опасен вдвойне).

Но есть вещь о которой Сорос не сказал. Боюсь он даже не знает об одном нюансе, отличающем политику от бизнеса, ибо он в первую очередь бизнесмен. Если в бизнесе мусорный актив никак не может повлиять на свою судьбу, то в политике в подавляющем большинстве случаев только от конкретных руководителей конкретного государства зависит будут ли они рассматриваться в качестве мусорного актива или окажутся весьма востребованными. Простой пример. В 2013 году Украина была хоть и подержанным, но всё ещё достаточно привлекательным партнёром. Россия не задумываясь была готова вложить в её спасение 15 миллиардов долларов кредитами и 15 миллиардов инвестициями в совместные проекты (в сфере ВПК и инфраструктуры). В том же году Сирию уже хоронили, в то, что Асад удержится практически никто не верил, спорили лишь о том выживет ли он или повторит судьбу Каддафи.

Прошло 6 лет, и всё развернулось на 180 градусов. Теперь Сирия является влиятельным игроком в ближневосточном регионе, а от Украины шарахаются, как от чумного барака даже бывшие союзники. Конечно, Асад получил российскую поддержку, но, напомню, что Украине такую поддержку выделили на полтора года раньше, просто Янукович и его компания не смогли ей воспользоваться, предав друг друга и сдав страну нацистам, когда майдан уже проиграл и его лидеры готовились бежать или садиться в тюрьму.

Но пришедший на смену Януковичу наци-олигархический режим (вначале Порошенко, а теперь Коломойского) поначалу опирался на серьёзную поддержку Запада, пытавшегося разыграть Украину в своём противостоянии с Россией. Слабеть эта поддержка начала лишь весной 2016 года, а окончательно сошла на нет к началу 2017 года. Но даже тогда, в случае проведения разумной политики, эту поддержку можно было, по крайней мере частично, вернуть.

Некоторые иллюзии Запад испытывал даже после избрания президентом Зеленского. Наверное, просто не хотелось признавать полный сокрушительный провал своей политики на украинском направлении. Ведь в принципе европейские и американские политики — люди не глупые, главное же опытные. Они прекрасно знают, что олигархи редко сами становятся президентами ( Джеральд Форд Дональд Трамп скорее исключения, чем правило). Но олигархи нанимают на работу президентами, министрами, депутатами людей грамотных, опытных, способных качественно выполнять возложенные на них обязанности. Избрание президентом бессмысленной куклы свидетельствует о том, что олигархи намерены быстро добить страну и возложить ответственность на того, кому придётся «выключать свет в Борисполе».

Для этой цели как раз подходит президент, не понимающий что он делает, не осознающий меру своей ответственности, абсолютно неспособный (даже если у него возникнет такое желание) перехватить рычаги управления государством и руководить самостоятельно. Но ведь украинский олигархат не только такого президента избрал, он и Кабмин такой же назначил, и такое же большинство в Раду привёл.

Говорят, что дураки лучше управляемы. Нет, лучше управляемы как раз умные, с ними можно договориться, а дураки непредсказуемы. При этом дураки не менее, а более конфликтны, чем их умные и опытные коллеги. Они не понимают опасности конфликтов в среде правящей группировки. Собственно, сейчас мы видим, как один за другим разгораются конфликты в среде «слуг народа» и неудачно пытавшихся к ним примкнуть «подпомошников» (вроде «разочаровавшейся» группы Портнова). Массовый приход во власть таких беспомощных «новых лиц» должен был показать Западу, что страна обречена. Когда собираются обанкротить компанию, там тоже зачастую старые матёрые управленцы уступают места топ-менеджеров «юным дарованиям» (которые потом и несут ответственность за случившееся).

Повторюсь, Запад не сразу поверил в то, что Украину обрекают на заклание её собственные хозяева. Некоторое время он ждал от Зеленского и его команды осмысленных действий. Индикатора было два: выполнение Минских соглашений и достижение договорённости с Россией по газовому транзиту. Логика Запада была проста: если Минские соглашения начинают выполняться, значит наступил мир и Украине больше незачем кричать, что Россия на неё напала, а значит нет и оснований отказываться от прямых закупок газа, а также устраивать танцы с транзитом.

Понятно, что во всей этой истории Европу (в частности Германию) больше волновали ритмичные поставки нужных объёмов российского газа. Он дешевле любого другого, поступающего на европейский рынок, а значит повышает конкурентоспособность европейской экономики. В условиях углубляющегося системного кризиса это очень важно. Выполнение Минских соглашений интересовало ЕС во-первых, как индикатор того, что газовые договорённости тоже будут достигнуты, а также в качестве повода для начала снятия санкций, нанесших ущерб европейской экономике на десятки миллиардов долларов (таких потерь во время кризиса тоже стоит избегать).

То есть движение Украины по пути выполнения Минска рассматривалось на Западе как мерило адекватности новой власти, ведь выполнить эти соглашения, имея полный контроль над всеми ветвями власти, проще простого.

Но поведение украинской делегации в контактной группе, постоянные заявления МИД и Зеленского, в которых каждое следующее отрицало предыдущее, необходимость президенту ФРГ Штайнмайеру лично уверять Зеленского, что «формулу Штайнмайера» придумал он (Штайнмайер), а не Путин, быстро показали европейским политикам, что на адекватность украинской власти можно не надеяться. Киев явно не собирался делать ни одного шага, чтобы выбраться из трясины, в которую сам же и забрёл.

В свою очередь, Трамп обнаружил, что Киев не собирается помогать ему в разоблачении коррупционных махинаций демократов на Украине. Сам Зеленский ничего не может и его можно в лучшем случае использовать втёмную. Коломойский ждёт возможности поторговаться, в то время как уголовные дела против него в США расследуются, суды в Америке и Британии он, судя по всему, проиграет, на его имущество налагаются аресты, а сам он становится невыездным за пределы Украины. Тут надо не торговаться, а соглашаться на любые условия, но он (Коломойский) не хочет упустить даже самую малую копеечку и ради неё рискует всем. Пока же ни Зеленский, ни Коломойский не готовы сотрудничать с Трампом, остальные украинские политики действуют как Бог на душу положит. Поскольку же в своём большинстве они выкормыши демократов и Сороса, то и играют они против Трампа.

Ну и, наконец, «Газпром» — компания, о которой не так давно говорили: «Что хорошо для „Газпрома“, то хорошо для России». Его Украина донимает дурацкими исками на десятки миллиардов долларов. Денег никогда не получит, но крови попьёт немало, да и убытки нанесёт (торможением проектов, судебными издержками, которые в таких спорах исчисляются миллионами, а то и десятками миллионов долларов).

В общем, «мусорный актив» решил остаться «мусорным активом» и даже повёл за это решительную борьбу. За шесть лет Украина, начав со стадии, когда все готовы были с ней сотрудничать и даже вкладывать в неё деньги, быстро прошла стадию равнодушия и бодро нырнула в стадию, когда она не просто никому не нужна, но всем с ней дискомфортно. Мысль «лучше бы её не было» настолько откровенно читается на лицах западных лидеров, что уже украинские эксперты (с вполне майданной биографией и проевропейскими взглядами) заговорили о конце «проекта Украина», причём не в отдалённом будущем, а уже сейчас.

Опасность извне для Киева заключается не в том, что кто-то будет на Украину нападать или её уничтожать. Её просто окончательно прекращают спасать от самой себя, а с уничтожением украинского государства никогда никто не справлялся лучше, чем украинские патриоты. В условиях кризиса не до благотворительности, насильно лечить больного, регулярно пытающегося покусать врача никто не будет. В этом смысле Украина пожалуй действительно добилась величайшей дипломатической победы — консенсус относительно её ненужности, вредности и даже опасности для окружающих объединил всех ведущих глобальных игроков.