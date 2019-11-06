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Против Кличко возбудили дело о госизмене 

Рамблер 19 минут назад
Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) открыло уголовное производство против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей по подозрению в госизмене при застройке столицы. Об этом сообщает «Українські Новини».
В НАБУ агентству заявили, что дело было возбуждено в рамках исполнения решения Высшего антикоррупционного суда Украины от 18 октября.
В суд поступила жалоба на НАБУ, в которой бюро обвинили в бездеятельности по расследованию возможных нарушений Кличко и его команды. Деятельность мэра потребовали проверить по статьям о злоупотреблении служебным положением, получении неправомерной выгоды, хищении госсредств и госизмене.
В суде представили результаты рассмотрения заявлений о самовольном захвате земельных участков, несанкционированной застройке и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент Украины Владимир Зеленский просил правительство освободить Кличко от должности председателя Киевской городской государственной администрации, лишив его исполнительных полномочий и оставив за ним лишь должность мэра столицы.
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявлял, что ему предлагали 20 миллионов долларов взятки в обмен на сохранение за Кличко полномочий главы Киевской городской администрации.
Позже Кличко заявил, что он борется за «спасение самоуправления» в Киеве. Мэр считает, что новая власть хочет, чтобы управляющий городом назначался сверху.
3 октября Верховная Рада приняла закон «О столице», по которому мэр Киева перестал одновременно быть и председателем Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Украина , Видео , В мире , Виталий Кличко , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Киев
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