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Зеленский назначил своим советником американца 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Советником Зеленского стал американец
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником гражданина США Эндрю Романа Мака. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Роман является руководителем офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне, сообщает «Интерфакс-Украина». Он специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ. Кроме того, Мак является экспертом в сфере укрупнения бизнеса, корпоративного и антимонопольного права, рынков капитала, а также государственного регулирования.
Американский юрист также имеет опыт консультирования компаний из стран СНГ по вопросам взаимодействия с партнерами из Соединенных Штатов. У Мака есть американское и украинское свидетельство адвоката. В 2010 году издание Kyiv Post назвало его одним из самых влиятельных иностранцев на Украине.
6 сентября сообщалось, что Зеленский уволил троих внештатных советников. Под сокращение попали вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, министр молодежи, культуры и спорта Владимир Бородянский и глава Минобороны Андрей Загороднюк. Они входили в состав аппарата нового правительства.
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Теги:
Украина , В мире , Михаил Федоров , Владимир Зеленский , Владимир Бородянский , Министерство обороны , Интерфакс , США
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