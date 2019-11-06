Советником Зеленского стал американец

Зеленский назначил своим советником американца

Роман является руководителем офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне, сообщает «Интерфакс-Украина». Он специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ. Кроме того, Мак является экспертом в сфере укрупнения бизнеса, корпоративного и антимонопольного права, рынков капитала, а также государственного регулирования.

Американский юрист также имеет опыт консультирования компаний из стран СНГ по вопросам взаимодействия с партнерами из Соединенных Штатов. У Мака есть американское и украинское свидетельство адвоката. В 2010 году издание Kyiv Post назвало его одним из самых влиятельных иностранцев на Украине.