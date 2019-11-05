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Украина временно закроет КПП на границе с Крымом 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Украина закрывает КПП на границе с Крымом
Фото: RT на русском
Госпогранслужба Украины с 7 по 15 ноября прекратит пропуск граждан через контрольно-пропускной пункт «Каланчак» на границе с Крымом в связи с проведением строительных работ повышенной опасности.
Об этом информирует пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы в Facebook.
«В период с 7 по 15 ноября в контрольном пункте «Каланчак» приостанавливается осуществление оформления всех граждан», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что контрольные пункты «Чаплинка» и «Чонгар» будут работать в обычном режиме.
Ранее украинская армия провела учения с «Буками» и С-300 в Херсонской области возле границы с Крымом.
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Теги:
Украина , Конфликты , Республика Крым
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