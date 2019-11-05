Украина закрывает КПП на границе с Крымом

Украина временно закроет КПП на границе с Крымом

Госпогранслужба Украины с 7 по 15 ноября прекратит пропуск граждан через контрольно-пропускной пункт «Каланчак» на границе с Крымом в связи с проведением строительных работ повышенной опасности.

Об этом информирует пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы в Facebook.

«В период с 7 по 15 ноября в контрольном пункте «Каланчак» приостанавливается осуществление оформления всех граждан», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что контрольные пункты «Чаплинка» и «Чонгар» будут работать в обычном режиме.

Ранее украинская армия провела учения с «Буками» и С-300 в Херсонской области возле границы с Крымом.