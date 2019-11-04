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Расследование дела Евромайдана приостановят на Украине 

News.ru 1 час назад
Расследование дела Евромайдана приостановят на Украине
Фото: РИА Новости
Реформа украинской прокуратуры привела к приостановке работы по делу Евромайдана. С 20 ноября все пять тысяч томов материалов будут передаваться другим ведомствам, сообщил глава Государственного бюро расследований Роман Труба.
По его словам, все действия за пять лет придётся расследовать заново.
Пять лет расследования, которые нужно отмотать назад и исследовать с самого начала. На время это остановит расследование, — передаёт «Украинская правда».
Он добавил, что следователей не хватает. Для такого дела следует создать отдельное подразделение, однако это приведёт к замедлению других расследований.
Ранее News.ru писал, что украинская генпрокуратура не допустила к аттестации прокуроров Алексея Донского и Сергея Горбатюка. Именно они вели расследование дел Евромайдана.
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Теги:
Украина , В мире , Роман Труба , Украинская правда
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