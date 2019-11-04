Москва выдвинула новое обвинение Киеву

Москва обвинила Киев в препятствовании реализации «минских соглашений»

Полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украина специально срывает разведение сил в Петровском, несмотря на достигнутые 29 октября договорённости.

По его словам, процесс должен был начаться 4 ноября, однако украинская сторона к нему не приступила, передаёт «Интерфакс». При этом представители непризнанной ДНР сообщили о готовности отвести силы, рассказал он.

Мы вновь в который раз убеждаемся, что главная причина пробуксовки минского процесса — это позиция Киева, — считает Грызлов.