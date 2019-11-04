Москва выдвинула новое обвинение Киеву

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Москва обвинила Киев в препятствовании реализации «минских соглашений» 

News.ru 2 часа назад
Полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украина специально срывает разведение сил в Петровском, несмотря на достигнутые 29 октября договорённости.
По его словам, процесс должен был начаться 4 ноября, однако украинская сторона к нему не приступила, передаёт «Интерфакс». При этом представители непризнанной ДНР сообщили о готовности отвести силы, рассказал он.
Мы вновь в который раз убеждаемся, что главная причина пробуксовки минского процесса — это позиция Киева, — считает Грызлов.
Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о начале разведения сил в Донбассе. По его словам, процесс, который планировалось начать 9 октября, задержался из-за того, что должен был быть подготовлен и проконтролирован со стороны ОБСЕ.
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Теги:
Украина , Видео , Политика , Вадим Пристайко , Борис Грызлов , ОБСЕ , Интерфакс , Киев , Москва
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