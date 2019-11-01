Зеленского обвинили в потакании националистам

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила в сносе барельефа маршалу СССР Георгию Жукову власти города и страны. Об этом говорится в заявлении на сайте политической силы.

В партии настаивают, что именно решение «ставленницы Зеленского и открыло национал-радикалам дорогу к уничтожению одной из одесских достопримечательностей». Там обращают внимание на то, что ранее на памятный знак не «поднялась рука» у экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили

Авторы заявления также подчеркивают незаконность сноса барельефа, поскольку Жуков не подпадает под действие закона о декоммунизации, который «не распространяется на героев Великой Отечественной войны». Кроме того, мемориальная доска была установлена Жукову как командующему войсками Одесского военного округа, что также исключает памятник из-под действия закона, отмечают в политсиле.

Там заявили, что мэр Одессы Геннадий Труханов , «который хорошо знает, с каким почтением и уважением относятся одесситы к маршалу Жукову», не сделал ничего для того, чтобы остановить вандалов, поэтому он должен уйти в отставку, считают в партии.

31 октября сообщалось, что в Одессе представители ультраправой организации «Национальный корпус» демонтировали барельеф с изображением Жукова. Памятная доска была установлена на здании Приморского районного военкомата.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовывали города, улицы, демонтируют памятники советским вождям и деятелям. При этом многие памятники националистические организации сносили без согласования с местными властями.