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Зеленского обвинили в потакании националистам 

Lenta.ru 28 минут назад
Зеленского обвинили в потакании националистам
Фото: Влад Паненко / Таймер-Одесса
Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила в сносе барельефа маршалу СССР Георгию Жукову власти города и страны. Об этом говорится в заявлении на сайте политической силы.
Оппозиция выразила возмущение тем фактом, что украинские власти открыто начали сотрудничать с «национал-радикалами». В заявлении указывается, что националисты руководствовались распоряжением назначенной президентом Украины Владимиром Зеленским и.о. главы Одесской области Светланы Шаталовой.
В партии настаивают, что именно решение «ставленницы Зеленского и открыло национал-радикалам дорогу к уничтожению одной из одесских достопримечательностей». Там обращают внимание на то, что ранее на памятный знак не «поднялась рука» у экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Авторы заявления также подчеркивают незаконность сноса барельефа, поскольку Жуков не подпадает под действие закона о декоммунизации, который «не распространяется на героев Великой Отечественной войны». Кроме того, мемориальная доска была установлена Жукову как командующему войсками Одесского военного округа, что также исключает памятник из-под действия закона, отмечают в политсиле.
Там заявили, что мэр Одессы Геннадий Труханов, «который хорошо знает, с каким почтением и уважением относятся одесситы к маршалу Жукову», не сделал ничего для того, чтобы остановить вандалов, поэтому он должен уйти в отставку, считают в партии.
31 октября сообщалось, что в Одессе представители ультраправой организации «Национальный корпус» демонтировали барельеф с изображением Жукова. Памятная доска была установлена на здании Приморского районного военкомата.
В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовывали города, улицы, демонтируют памятники советским вождям и деятелям. При этом многие памятники националистические организации сносили без согласования с местными властями.
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Теги:
Украина , В мире , Георгий Жуков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Геннадий Труханов , Михаил Саакашвили , Светлана Шаталова
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