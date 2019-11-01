Украина в мире: от центра внимания к перекрестью прицела

Когда-то, лет десять назад, один мой тогдашний приятель — человек творческий, но крайне слабохарактерный и, как все слабохарактерные, имеющий садистские наклонности, говорил о том, что если бы можно было всех украинских патриотов собрать в одно место, да обнести забором, да залить потом эту территорию слоем бетона, то наступило бы всеобщее счастье

На что я ему возразил, что если бы на планете было такое место, куда можно было бы собрать украинских патриотов, да обнести высоким забором, то можно было бы не брать грех на душу и на бетоне сэкономить, поскольку лет за пятьдесят они бы сами друг друга перегрызли. Но, заметил я, с территорией им, патриотам, повезло. Украина действительно находится в географическом центре Европы и местные толерантные народы не смогут допустить, чтобы у них на глазах совершала самогеноцид несостоявшаяся нация.

Сегодня я далеко не так уверен в глубине и всеохватности европейской толерантности. Складывается впечатление, что не только в Европе, но и в США задумываются уже не только о заборе, но и о бетоне. Конечно, они не могут сказать об этом открыто и ещё не научились формулировать подобные мысли об Украине на птичьем языке тоталитарно-либеральной демократии, но то, что мы ещё вчера называли усталостью Запада от Киева , сегодня выглядит как неприкрытое раздражение. В действиях и высказываниях наших «друзей и партнёров» сквозит желание убрать раздражающий объект из поля зрения, а если это сделать нельзя, то хотя бы вытеснить его из сознания. Не знать, не видеть, не слышать, не думать — основные позиции формирующейся политики Запада в отношении Украины.

В ночь на тридцатое октября, «без всякого объявления войны», Дания согласовала маршрут прокладки газопровода «Северный поток — 2» юго-восточнее острова Бронхольм — по самому короткому и выгодному для «Газпрома» пути. Вроде бы ничего особенного, практически никто в мире, кроме нескольких альтернативно одарённых украинских экспертов и пары российских караул-патриотов из социальных сетей не сомневался в том, что Дания «Северный поток — 2» рано или поздно согласует. Но именно в этом "рано или поздно" заключалась вся соль проблемы. Большинство политиков и экспертов (как отечественных, так и зарубежных) сходилось во мнении, что датчане потянут хотя бы до конца ноября — средины декабря. Также господствующей была точка зрения, что Дания согласует какой-нибудь более длинный и дорогостоящий путь.

Таким образом датчане могли бы реально помочь Украине, затормозив строительство газопровода на период решающих переговоров между Москвой и Киевом по поводу контракта на транзит российского газа через Украину. Напомню, что Киев желает получить контракт минимум на десять лет и минимум на шестьдесят миллиардов кубометров в год, по формуле "качай или плати", да заодно повысить цену на транзит. Если по прошлым контрактам Украина получала от транзита 3-3,5 миллиарда долларов ежегодно, то сейчас киевские руководители замахнулись не менее, чем на пять миллиардов. С учётом того, что бюджет Украины и в лучшие времена почти не превышал 40 миллиардов долларов, а сейчас сократился почти в двое (если не считать традиционно закладываемые в него нереальные доходы и неполученные кредиты) и имеет тенденцию к дальнейшему сокращению, то гарантированные пять миллиардов ежегодно, в течение десяти лет — неплохой куш, способный продлить агонию режима на весь период поступления таких денег.

Естественно, Москва не желает оплачивать клептократический, русофобский режим и предлагает заключить контракт на основании европейских норм, уже имплементированных Киевом в своё законодательство. В соответствии с этими нормами, все заинтересованные поставщики, подают заявку на аренду трубы (на год, один или несколько месяцев) для прокачки определённого, нужного им объёма газа. Эта норма вполне устраивает «Газпром», по объективным причинам являющийся единственной кампанией, которая такую заявку подаст (конкурентов не будет), а цена должна определяться, исходя из европейских нормативов. Такая ситуация не даёт Украине развернуться ни с точки зрения гарантированных объёмов и сроков, ни с точки зрения цены транзита. Поэтому Киев тянет время и до сих пор не выработал процедуру аренды своей трубы. Раз Киев не может пока окончательно перейти на европейские нормы, Москва предлагает продлить существующий контракт, но на год. Это Киев тоже не устраивает.

В принципе Россия требует также отказаться от всяких исков от «Нафтогаза» к «Газпрому», а по тем, по которым уже состоялись судебные решения, прийти к мировому соглашению, но думаю, что это уже запросная позиция и от части этих требований Москва бы отказалась, в случае если бы Украина приняла предложение о годичном продлении действующего контракта. Год пролетит быстро, и, имея в руках действующий «Северный поток — 2», можно будет вообще не вести с Киевом никаких переговоров, пока украинская власть не вернётся в адекватное состояние (если это возможно в принципе, в чём я лично сомневаюсь).

Понятно, что чем дольше Дания затягивала бы выдачу разрешения, и чем больше бы она усложнила, удлинила и удорожила прокладку газопровода, тем больше аргументов было бы у Украины на переговорах. В конце концов, затяжка хотя бы до декабря поставила бы под вопрос возможность выхода «Северного потока — 2» на проектную мощность к 2020 году. Это позволило бы Киеву пугать Брюссель очередной «газовой войной» (в 2020 году) и настаивать на том, что (для гарантий бесперебойного обеспечения Европы газом) контракт должен быть заключён на существенно более длинный срок, чем один год. Удалось бы сторговать у России трёхлетний или даже пятилетний контракт или нет, а попытка — не пытка.

Но датчане нанесли форпосту европейской цивилизации, мужественно сдерживающему орды азиатских варваров, подлый удар в спину. Миллер ещё полгода назад утверждал, что датский участок «Газпром» пройдёт за пять недель, после выдачи разрешения. Поскольку 80% газопровода уже уложено, а на других участках работы ведутся параллельно, это означает, что к середине-концу декабря текущего года газопровод может быть в целом готов к вводу в эксплуатацию. Конечно, понадобится ещё почти год, чтобы выйти на проектную мощность, но никто уже не сомневается, что в 2020 году ценность газотранспортной системы Украины будет практически обнулена. Доставку тех 15-20 миллиардов кубов газа, которые не втиснутся в «Северный» и «Турецкий» потоки, вполне смогут обеспечить северные СПГ (мощности которых и сейчас для этого достаточны, а к 2020 году должны вырасти в два раза).

Можно сказать, что, мол, датчане предали Украину, потому, что боятся заинтересованных в «Северном потоке — 2» немцев. Те их, с 1848 по 1945 год громили на поле боя и оккупировали трижды (в Первую мировую войну Дании повезло остаться нейтральной). Но ведь даже американцы — последняя надежда украинских патриотов, пошли по кривой дорожке предательства. Выступая перед сенатом (в связи со своим назначением), предложенный Трампом кандидат на должность посла США в России Джон Салливан заявил, что по его мнению остановить «Северный поток — 2» США уже не смогут, а санкции против участвующих в строительстве компаний бессмысленны, поскольку «Газпром» может справиться с задачей даже в одиночку. Да хоть бы и так, когда это американские дипломаты (тем более ещё не назначенные) позволяли себе такие откровения перед сенаторами? Ведь слова Салливана услышали в той же Европе и сделали соответствующие выводы (отнюдь неблагоприятные для Украины).

А Меркель с Макроном? Я уже не говорю о том, что мощного франко-германского хора, указывающего России на необходимость согласиться с украинскими требованиями по газовому транзиту, вообще не слышно. Да, на трёхсторонних переговорах представители ЕС занимают позицию комплиментарную украинской. Но Париж с Берлином не спешат поддержать собственных евробюрократов. Даже Меркель перестала рассказывать о необходимости обеспечить гарантированный транзит через Украину. Мало того, эти предатели едва ли не каждый день говорят, что Украина должна выполнять Минские соглашения и действовать по формуле Штайнмайера. Это после того, как сам Зеленский объяснял им (включая Штайнмайера), что формулу эту придумал Путин, а выполнять Украина ничего не собирается, поскольку планирует на встрече в Нормандском формате вообще переписать Минские соглашения так, как ей выгодно. Раньше-то Париж с Берлином всегда принимали сторону Киева, а теперь как с цепи сорвались, заставляют украинцев согласиться с требованиями Москвы.

В довершение всех унижений на Украину приехал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Сказав дежурную фразу о том, что Украина имеет право вступить в НАТО и Россия не может ей это запретить, далее он так долго рассказывал о трудностях пути в альянс, необходимости реформ (при том, что на украинцах уже отреформировали последнюю рубашку и реформировать больше нечего) и возможностях «особого партнёрства», в рамках «инициативы оперативной совместимости», что стало ясно — это «никогда не быть вам в НАТО», — сказанное практически открыто, лишь чуть-чуть припудренное дипломатическими красивостями.

И это только за одну неделю. И это далеко не всё. Есть ещё венгры, которые вновь начали блокировать любые форматы сотрудничества НАТО и ЕС с Украиной из-за очередных гонений на венгерское меньшинство в Закарпатье. К тому же Будапешт уже почти открыто требует от Киева предоставления де-факто (пока без конституционного закрепления) создания в Закарпатье особого венгерского района и придания ему особых прав, очень напоминающих автономный статус. На Украине даже заговорили о Венгерской народной республике (по аналогии с ДНР/ЛНР). Прибалты начинают жёстко ограничивать украинскую трудовую миграцию, поляки гастарбайтеров с Украины пускают, но при этом их, вчера ещё сугубо народная украинофобия начинает оформляться в виде официальной государственной политики (правящая партия «Право и справедливость» тихо удалила из своей программы ссылку на Украину, как на стратегического союзника). Кстати и ПАСЕ не обращает никакого внимания на истерики Киева, угрожающего не присылать свою делегацию в Ассамблею, пока она не изгонит российскую. Просто даже не ответили, как не услышали, как будто и нет такой страны.

Как-то косяком неприятности пошли. И от заокеанских хозяев, и от западноевропейских партнёров, и даже от восточноевропейских союзников, с которыми ещё вчера собирались «санитарный кордон» строить. Случайность? Не думаю. Слишком много совпадений. Слишком многие ведут себя так, как будто Украины уже нет. И эти слишком многие — те, без чьей всеобъемлющей поддержки Украина не пережила бы 2014 год. А сейчас общая ситуация для киевских властей гораздо хуже, чем была тогда.

В Киеве так привыкли к всеобщему благожелательному вниманию, что начали искренне считать себя пупом земли (а возможно даже Вселенной) и не заметили, как сопровождающие стали загонщиками, эскорт конвоем, а сама Украина переместилась из центра внимания своих партнёров в перекрестье их же прицелов. Европейцы смотрят на неё, как волки зимой на больную, отставшую от отары овцу. Путь из-за стола на стол прошёл весело, беззаботно и незаметно. Осталось совсем немного.