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Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожан 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 23 21 час назад
Мэр Одессы сделал резкое заявление
Фото: www.truhanov.od.ua
Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал «плевком в лицо одесситов» действия национал-радикалов, снесших барельеф советского маршала Георгия Жукова с местного военкомата.
«Сегодняшняя ситуация с демонтажем барельефа маршала Жукова — это откровенный плевок в лицо одесситам», — заявил мэр в соцсетях, передает ТАСС.
Глава города заявил, что подобные действия нельзя считать «реальным волеизъявлением жителей города».
«Они не только не согласованы с жителями, но и вызывают широкий общественный резонанс. Решение, каким памятникам в Одессе быть, а каким — нет, будут принимать исключительно сами одесситы», — отметил Труханов.
Градоначальник также раскритиковал минобороны страны, которое не стало возражать против уничтожения барельефа. Снесшие памятник радикалы ссылались на «разрешение квартирно-эксплуатационного отдела минобороны».
Ранее в местном военкомате заявили, что вместо барельефа советскому маршалу Георгию Жукову на стене Одесского областного военкомата установят мемориальную доску погибшим украинским военным в Донбассе.
Барельеф маршала неоднократно страдал от действий вандалов. Так, 2 июня в Харькове протестующие снесли памятник Жукову неподалеку от Дворца спорта. До этого неизвестные разбили мемориальную доску маршалу в Одессе.
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Теги:
Украина , В мире , Георгий Жуков , Геннадий Труханов , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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