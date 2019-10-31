Во внешности Зеленского и Порошенко нашли общее

«Да, он очень устал. Мешки под глазами образовались. Эмоции печали. Раньше он был жизнерадостный такой, всегда улыбка на лице была. Сейчас же он очень озабочен, озадачен и такая грусть на лице, усталость, глаза запали… Ужасно смотреть на него», — заявила Филатова.

По мнению психолога, в выражении лица Зеленского видна «безнадега».

По ее словам, похожие проявления переутомления были и у предыдущего украинского лидера Петра Порошенко

«В конце его президентского срока у него образовались жуткие мешки под глазами. Причем, они круговые — это самый плохой вариант. Это говорит о том, что он уже даже не может бороться, настолько он устал», — констатировала она.

По словам Филатовой, подобные перемены в лице означают, что человек сожалеет о произошедших в его жизни переменах, что его жизнь стала хуже, чем раньше.