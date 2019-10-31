Во внешности Зеленского и Порошенко нашли общее 

Мешки под глазами президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о серьезной усталости. Об этом в эфире НСН заявила психолог, физиогномист Светлана Филатова.
«Да, он очень устал. Мешки под глазами образовались. Эмоции печали. Раньше он был жизнерадостный такой, всегда улыбка на лице была. Сейчас же он очень озабочен, озадачен и такая грусть на лице, усталость, глаза запали… Ужасно смотреть на него», — заявила Филатова.
По мнению психолога, в выражении лица Зеленского видна «безнадега».
По ее словам, похожие проявления переутомления были и у предыдущего украинского лидера Петра Порошенко.
«В конце его президентского срока у него образовались жуткие мешки под глазами. Причем, они круговые — это самый плохой вариант. Это говорит о том, что он уже даже не может бороться, настолько он устал», — констатировала она.
По словам Филатовой, подобные перемены в лице означают, что человек сожалеет о произошедших в его жизни переменах, что его жизнь стала хуже, чем раньше.
Ранее глава президентского офиса Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский устал от негатива и болезненно реагирует на критику в адрес своей команды.