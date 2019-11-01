От России потребовали репараций за Донбасс

Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после завершения конфликта в Донбассе Россия должна будет выплатить репарации на восстановление региона. Об этом сообщает «ЛІГАБізнесІнформ».

Криклий отметил, что пока можно говорить только о восстановлении той части Донбасса, которая подконтрольна Украине . По его словам, за восстановление неподконтрольной территории украинцы платить, «конечно же», не будут

«Это априори невозможно. Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о то, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион», — заявил министр.

Сейчас, по его мнению, Украина может только обеспечивать связь с теми гражданами, которые «верят в успех» страны: обустраивать контрольно-пропускные пункты и создавать «больше сервиса».

Точную сумму, которая потребуется на восстановление Донбасса, Криклий называть не стал.

Как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании говорил, что во время гипотетической беседы с президентом РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.

По словам Зеленского, он поинтересовался бы у Путина, какие суммы Россия готова выплатить в качестве компенсации за помощь ополченцам «на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути».