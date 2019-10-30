В Раде произошла первая драка депутатов нового созыва

В Верховной Раде произошла первая драка депутатов нового созыва

Как отмечается, это первая потасовка парламентариев IX созыва. По информации издания «Апостроф», причиной драки стал проект закона о расследовании событий в Одессе 2 мая 2014 года — депутаты украинского парламента отклонили постановление о создании временной следственной комиссии по трагедии, что с недовольством воспринял Скорик.

В ходе конфликта Скорик толкнул Тищенко, после чего парламентарии начали успокаивать стороны. Конфликтующих смогли разнять, когда избранник от «Слуги народа» оторвал пуговицу от пиджака своего коллеги из другой партии. Заседание продолжилось после угроз заместителя спикера Рады Руслана Стефанчука прекратить на сегодня, 30 октября, работу парламента.

Конфликт продолжился в кулуарах Верховной Рады. Там понесший материальный ущерб Скорик обозвал Тищенко «жлобом».

2 мая 2014 года в Одессе произошли крупнейшие столкновения сторонников федерализации Украины (участников Антимайдана) и активистов Евромайдана. В ходе беспорядков часть пророссийских активистов укрылась в Доме профсоюзов, который потом был подожжен. По официальным данным, погибли 48 человек, более 200 пострадали. Власти признали зачинщиками столкновений и беспорядков более 20 человек. Расследование продолжается до сих пор.