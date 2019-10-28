Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский журналист признал силу России 

Рамблер 5 минут назад
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил о превосходстве России перед Украиной.
В интервью Youtube-каналу «И грянул Грэм» Гордон заявил, что Украина как государство «формировалось по остаточному принципу».
«Лучшие уезжали в Москву. Все государственные органы Украины были насквозь пронизаны российской разведкой. Я знаю, о чем говорю», — сказал журналист, его слова приводит Ura.ru.
Он отметил, что у Украины нет государственной информационной политики, телеканалы принадлежат олигархам, а государственное ТВ «крайне слабое». В тоже время на российских каналах -«многомиллиардные бюджеты».
«На стороне России многовековые сильные устойчивые традиции — армии, дипломатии», — перечислил Гордон.
Теги:
Украина , Видео , Общество , Дмитрий Гордон , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главаря ИГ опознали по нижнему белью
Главаря ИГ опознали по нижнему белью2
Посмеявшимся над трупом певцам объявили бойкот
Посмеявшимся над трупом певцам объявили бойкот13
«Стояли, курили и слушали крики из горящего авто»
«Стояли, курили и слушали крики из горящего авто»40
На базу в Ираке с военными США упали ракеты
На базу в Ираке с военными США упали ракеты5
Умер продюсер фильма «Китайский квартал»
Умер продюсер фильма «Китайский квартал»1
Видео
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
01:54
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
В мире
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
01:57
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
Общество США
На Украине в суде подрались из-за Бандеры
01:20
На Украине в суде подрались из-за Бандеры
Происшествия Украина
Трамп назвал Зеленского новым российским президентом
00:21
Трамп назвал Зеленского новым российским президентом
США В мире
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
00:57
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
В мире
«Путин унаследовал хаос»
01:28
«Путин унаследовал хаос»
Политика
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
02:57
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
Шоу-бизнес
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
01:48
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
Украина В мире
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
04:20
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Криминал Происшествия
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
01:49
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
Экология Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение