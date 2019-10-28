Украинский журналист признал силу России

В интервью Youtube-каналу «И грянул Грэм» Гордон заявил, что Украина как государство «формировалось по остаточному принципу».

«Лучшие уезжали в Москву. Все государственные органы Украины были насквозь пронизаны российской разведкой. Я знаю, о чем говорю», — сказал журналист, его слова приводит Ura.ru.

Он отметил, что у Украины нет государственной информационной политики, телеканалы принадлежат олигархам, а государственное ТВ «крайне слабое». В тоже время на российских каналах -«многомиллиардные бюджеты».

«На стороне России многовековые сильные устойчивые традиции — армии, дипломатии», — перечислил Гордон.