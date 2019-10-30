Украинские радикалы готовы восстать против Зеленского 

Бывший лидер украинской националистической группировки «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил, что готов к восстанию против президента Украины Владимира Зеленского.
Ярош считает, что нынешний лидер проводит ту же самую политику, что и его предшественник Пётр Порошенко. Он называет любые действия Зеленского «реинкарнацией» власти пятого президента. Поэтому националисты готовы к восстанию, если киевское руководство страны «предаст» своих граждан, передаёт argumenti.ru.
Ранее News.ru сообщал, что лидер батальона «Азов» (запрещён в РФ) Андрей Билецкий прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости освободить населённый пункт Золотое от националистов и бывших участников так называемой операции Объединённых сил. В ответ на этот шаг он пообещал перекинуть туда десятки тысяч бойцов.