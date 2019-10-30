Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские радикалы готовы восстать против Зеленского 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Украинские радикалы готовы восстать против Зеленского
Фото: РИА Новости
Бывший лидер украинской националистической группировки «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил, что готов к восстанию против президента Украины Владимира Зеленского.
Ярош считает, что нынешний лидер проводит ту же самую политику, что и его предшественник Пётр Порошенко. Он называет любые действия Зеленского «реинкарнацией» власти пятого президента. Поэтому националисты готовы к восстанию, если киевское руководство страны «предаст» своих граждан, передаёт argumenti.ru.
Ранее News.ru сообщал, что лидер батальона «Азов» (запрещён в РФ) Андрей Билецкий прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости освободить населённый пункт Золотое от националистов и бывших участников так называемой операции Объединённых сил. В ответ на этот шаг он пообещал перекинуть туда десятки тысяч бойцов.
Видео дня. Очаг разврата: «Презервативная» повергла в ужас горожан
News.ru: последние новости
Депутаты нового созыва впервые подрались в Верховной Раде Депутаты нового созыва впервые подрались в Верховной Раде Зеленский рассказал об условиях достижения мира в Донбассе Зеленский рассказал об условиях достижения мира в Донбассе Пушков: Киев не готов к разведению сил в Донбассе Пушков: Киев не готов к разведению сил в Донбассе 
Теги:
Украина , В мире , Андрей Билецкий , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Дмитрий Ярош , газета "Аргументы недели"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задушил платком: роковое знакомство россиянки с бурятом
Задушил платком: роковое знакомство россиянки с бурятом45
Генсек НАТО обратился к Киеву
Генсек НАТО обратился к Киеву16
Опускали головой в унитаз: подробности бойни в Забайкалье
Опускали головой в унитаз: подробности бойни в Забайкалье1278
«Никак и никогда»: В Крыму ответили Зеленскому о возвращении полуострова
«Никак и никогда»: В Крыму ответили Зеленскому о возвращении полуострова2
Прорыв обороны: названа цель спецоперации подлодок РФ
Прорыв обороны: названа цель спецоперации подлодок РФ8
Видео
Российского депутата избили железной трубой
04:49
Российского депутата избили железной трубой
Криминал Происшествия
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
25:25
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Шоу-бизнес Общество
НАТО окрестила Су-57 «Уголовником»
01:20
НАТО окрестила Су-57 «Уголовником»
Оружие Армия
Генсек НАТО обратился к Киеву
01:10
Генсек НАТО обратился к Киеву
В мире
Происки Фадеева: Наргиз объяснилась за «пьяный» концерт
01:27
Происки Фадеева: Наргиз объяснилась за «пьяный» концерт
Шоу-бизнес
Звезда «Идиота» устроила пьяный дебош в самолете
00:36
Звезда «Идиота» устроила пьяный дебош в самолете
Шоу-бизнес Происшествия
Российские полицейские попытались переехать собаку
00:30
Российские полицейские попытались переехать собаку
Происшествия
США отомстили Турции за Сирию и С-400
00:56
США отомстили Турции за Сирию и С-400
В мире Армия
Опускали головой в унитаз: подробности бойни в Забайкалье
01:04
Опускали головой в унитаз: подробности бойни в Забайкалье
Происшествия
Жителей Донбасса сравнили с «животными»
00:35
Жителей Донбасса сравнили с «животными»
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение