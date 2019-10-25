Мятеж «слуг народа» подавлен, но шоу продолжается

Мятеж в рядах «слуг народа» подавлен, но шоу продолжается

В четверг вечером, 24 октября, на Украине продолжалось шоу с выяснением с помощью полиграфа истины о коррупционных схемах. Напомним, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обвинил коллег во главе с депутатом Александром Дубинским во взяточничестве. Выяснение отношений решили провести публично, в ходе «дуэли на полиграфах»

Александр Дубинский прошел тестирование в среду вечером, а Давид Арахамия — в четверг. В четверг же вечером оба «Слуги народа» сошлись на ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1», где в свое время работал одни из них — Александр Дубинский.

Оба депутата ссылались на данные проверки на полиграфе, хотя каждому из оппонентов сообщили, что результаты проверки «в его пользу». «Слугам народа» вообще очень понравилось проходить тест на полиграфе. Дубинский даже предложил подать законопроект, обязывающий чиновников высшего ранга проходить тест на полиграфе. Его оппонент Арахамия поддержал эту идею, почему-то посчитав, что она «выглядит секси». Арахамия также заявил, что народные депутаты от «Слуги народа», входящие в финансовый комитет Верховной Рады , на следующей неделе (с понедельника, 28 октября) пойдут на массовое прохождение полиграфа.

При всей спорности метода выявления истины на полиграфе, украинские депутаты, похоже, быстро осознали, что так можно легко обелить себя в глазах общественности. Полиграф, все-таки, это не следственные органы, а полиграфолог, интерпретирующий записи реакций, тоже может быть лицом заинтересованным. Однако даже если признать данные полиграфа убедительным доказательством, то шоу, которое устроили «Слуги народа» в прямом эфире, нельзя признать даже полноценной проверкой на полиграфе. Профессиональный полиграфолог Игорь Ищук на передаче «Право на власть» заявил, что «это был цирк». Депутаты от СН в ответ заявили, что им нужно было как-то оправдаться публично, фактически признав, что это было лишь шоу.

Таинственный свидетель

Ранее Давид Арахамия заявлял, что у него есть свидетель подкупа депутатов и обещал привести его на эфир передачи «Право на власть». Однако затем заявил, что свидетель прийти не сможет, так как его не пустят на ток-шоу правоохранительные органы

«Свидетеля не будет, потому что ему запретили правоохранительные органы, поскольку есть две угрозы. Первое — утечка данных, которые могут нарушить следственный процесс, а второе — количество денег в этой схеме очень большое — где-то $20 млн на год в течение, кажется, пяти лет кто-то заработал $100 млн Есть потенциальные угрозы самому депутату и членам его семьи», — рассказал Арахамия.

Кто этот таинственный свидетель, так и не смог выяснить даже глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий , тоже участвовавший в ток-шоу на «1+1». Несмотря на то, что допрос этого свидетеля является прерогативой НАБУ и САП, которые открыли дело о вероятном подкупе депутатов, Давид Арахамия заявил, что не разглашать личность свидетеля его попросил лично глава СБУ Иван Баканов в ходе телефонного звонка.

«Мне позвонила СБУ, господин Баканов. Он говорит, что вчера видел мою позицию по поводу свидетеля. Я говорю, что могу его привести. Он говорит: "Приходите в 13:00 со свидетелем". Я пришел со свидетелем, там было два следователя», — пояснил Арахамия.

Назар Холодницкий в ответ заявил, что расследование этого дела вообще не в компетенции СБУ и Баканова, которые не являются стороной обвинения, попросив привести, наконец, свидетеля в компетентные органы — НАБУ или САП. Вместе с тем. Холодницкий признает, что перспективы расследования этого дела весьма туманны, поскольку из-за депутатской неприкосновенности у НАБУ и САП нет возможности ни провести обыск у депутатов, ни прослушать их. Глава САП также считает, что депутаты от «Слуги народа» просто подменяют своим шоу следственные действия. Складывается впечатление, что никакого свидетеля вообще нет или же Давид Арахамия получив «нагоняй» от президента, решил отступить и не выносить сор из избы.

Дубинский против «соросят»

В какой-то степени на уступки пошел и Александр Дубинский, заявив, что всецело за отмену коррупционных схем и электронных посреднических площадок депутата-бизнесмена Антона Яценко, которые и стали поводом для скандала. Но он, дескать. хочет пойти еще дальше, отменив и схемы оценивания электронных площадок Prozorro, которые находятся в распоряжение украинских «грантоедов».

Подобная инициатива ожидаемо вызвала гнев со стороны депутата от «Голоса» Александры Устиновой и главы «грантоедского» Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина . По словам Шабунина, Дубинский «убивает хороший закон, пытаясь его улучшить», то есть расширить его действие и на другие посреднические структуры. По мнению же Дубинского, тот проект закона, за который не голосовала группа из одиннадцати «Слуг народа», просто предполагает перенаправление средств другим посредническим структурам. Структуру тендерных закупок Prozorro он и ранее называл «тендерной мафией», связанной с «соросятами».

«Есть два движения внутри партии "Слуга народа". Первое — это "соросята" в правительстве, которые пытаются побороть всех своих потенциальных оппонентов и критиков путем их дискредитации. В эту группу условно входят Абромавичус, Милованов, Рашкован, Маркарова и их "шестерки" в лице "активистов" Лещенко и Шабунина. Второе направление связано с первым, но еще и с "бабками" — это Prozzoro и его основатель Нефедов. Кормящиеся с Prozzoro пользуются тем, что руководство фракции слабо соображает, что такое публичная коммуникация, и потому использовали выдуманное обвинение во взятке чтобы не допустить в комитете рассмотрения монополии Prozzoro, которая является суть той же тендерной мафией», — рассказал Дубинский.

В ходе ток-шоу «Право на власть» оппонент Дубинского, Давид Арахамия тоже поддержал его идею отмены всех оценочных площадок, как можно быстрее и в целом практически не противоречил Дубинскому. Чтобы завоевать симпатии публики Дубинский под конец умело оседлал социальную тематику, обещая отменить военный сбор и повысить пенсии. Из этого можно сделать вывод, что на данный момент бунт в рядах «Слуг народа» подавлен, а выяснение отношений решили не выносить в публичную плоскость к явному недовольству «грантоедов» из «Голоса» и так называемого «гражданского общества». В целом можно сказать, что и этот раунд по контролю над «Слугами народа» выиграли люди Игоря Коломойского.

Скандал перевели в режим шоу, как в шутку нередко сводят какое-нибудь неудачное высказывание. Политтехнолог Михаил Подоляк считает, что в правящей команде «Слуг народа» осознали, что получился слишком большой скандал. «Когда командная репутация опустилась куда-то за нижний плинтус, они быстро превратили все это в традиционное ТВ-шоу», — говорит Подоляк.

В разряд шоу «Слуги народа» переведут еще не один серьезный вопрос. Они прекрасно осознали, что этот метод работает, но лишь до тех пор, пока все они находятся «под зонтиком» раскрученного бренда «Слуга народа», который, все-таки, тоже изначально был не более чем развлекательным телесериалом.