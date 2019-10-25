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Зеленского уличили во лжи 

Рамблер + ещё 3 3 минуты назад
Зеленского уличили в ложных заявлениях
Фото: globallookpress.com
Журналисты издания «Лига.net» проверили на достоверность факты, которыми оперировал во время пресс-марафона в Kyiv Food Market президент Украины Владимир Зеленский. Из 14 тезисов в восьми информация была искажена.
Так глава государства слукавил, заявив, что США ввели санкции в отношении «Северного потока-2», в то время как ограничения ещё только были одобрены членами американского сената и в настоящее время не действуют.
Также Зеленский заверил журналистов, что в отношении строительства российского газопровода Дания приняла украинскую сторону, тогда как Копенгаген продолжает сохранять нейтралитет и не принимает окончательного решения по поводу маршрута прокладывания трубопровода.
Кроме того президент Украины отметил, что 90 процентов жителей страны высказались за окончание войны в Донбассе, однако журналисты не нашли опубликованных статистических данных, подтверждающих слова национального лидера.
Наконец, неточности Зеленский допустил при обсуждении цен на газ, вопроса привлекательности страны для мигрантов, а также перепутал сумму финансирования Совета нацбезопасности и обороны.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Японию поблагодарил премьера Синдзо Абэ за смягчение визового режима для украинцев, а также выразил надежду, что в скором времени между странами установится безвизовый режим. При этом украинский лидер отметил солидарность японских коллег в вопросе «непризнания» Крыма российским и сохранения санкций в отношении РФ.
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Комментарии12
Украина , В мире , Синдзо Абэ , Владимир Зеленский
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