Зеленского уличили в ложных заявлениях

Зеленского уличили во лжи

Журналисты издания «Лига.net» проверили на достоверность факты, которыми оперировал во время пресс-марафона в Kyiv Food Market президент Украины Владимир Зеленский . Из 14 тезисов в восьми информация была искажена.

Так глава государства слукавил, заявив, что США ввели санкции в отношении «Северного потока-2», в то время как ограничения ещё только были одобрены членами американского сената и в настоящее время не действуют.

Также Зеленский заверил журналистов, что в отношении строительства российского газопровода Дания приняла украинскую сторону, тогда как Копенгаген продолжает сохранять нейтралитет и не принимает окончательного решения по поводу маршрута прокладывания трубопровода.

Кроме того президент Украины отметил, что 90 процентов жителей страны высказались за окончание войны в Донбассе, однако журналисты не нашли опубликованных статистических данных, подтверждающих слова национального лидера.

Наконец, неточности Зеленский допустил при обсуждении цен на газ, вопроса привлекательности страны для мигрантов, а также перепутал сумму финансирования Совета нацбезопасности и обороны.