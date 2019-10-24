ГРБ не узнает деталей отдыха Порошенко на Мальдивах

Следователи не узнают деталей отдыха Порошенко на Мальдивах

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины через суд получило право доступа к данным журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях». Они готовили расследование о тайном отдыхе на Мальдивах бывшего президента Украины Петра Порошенко

Редакция «Схем» огорчила следователей ГБР сообщением о том, что те не получат весь объём запрошенной информации, назвав его чрезмерным. Поскольку ведомство расследует возможное превышение полномочий бывшим президентом, непонятно, как в установлении этого факта могут помочь учёты рабочего времени журналистов, операторов и водителей программы, размеры их зарплат, говорится в заявлении «Схем».

Передача, которой заинтересовалось ГБР, была о том, как Порошенко провёл последние новогодние праздники на Мальдивских островах. По данным журналистов, летал он туда под чужим именем. Бывший президент позже заявил, что всё не так, и путёвку он оплачивал со своего счёта в украинском банке, и во время отдыха продолжал выполнять обязанности главы государства.