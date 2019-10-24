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Следователи не узнают деталей отдыха Порошенко на Мальдивах 

News.ru + ещё 1 23 минуты назад
ГРБ не узнает деталей отдыха Порошенко на Мальдивах
Фото: globallookpress.com
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины через суд получило право доступа к данным журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях». Они готовили расследование о тайном отдыхе на Мальдивах бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Редакция «Схем» огорчила следователей ГБР сообщением о том, что те не получат весь объём запрошенной информации, назвав его чрезмерным. Поскольку ведомство расследует возможное превышение полномочий бывшим президентом, непонятно, как в установлении этого факта могут помочь учёты рабочего времени журналистов, операторов и водителей программы, размеры их зарплат, говорится в заявлении «Схем».
Передача, которой заинтересовалось ГБР, была о том, как Порошенко провёл последние новогодние праздники на Мальдивских островах. По данным журналистов, летал он туда под чужим именем. Бывший президент позже заявил, что всё не так, и путёвку он оплачивал со своего счёта в украинском банке, и во время отдыха продолжал выполнять обязанности главы государства.
Ранее News.ru сообщал, что депутат Верховной рады Андрей Герус заявил, что Порошенко воровал деньги на закупках российской электроэнергии. По его словам, во время перебоев с электричеством в 2014 году Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг разрешила его закупку в РФ. В схему поставок была включена кипрская компания-«прокладка» Perlisio. Кроме того, экс-президент получил взятку в размере $150 млн и евробонды, уверен парламентарий.
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Комментарии
Украина , В мире , Андрей Герус , Петр Порошенко , Верховная Рада , Мальдивы
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