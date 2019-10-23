Украинский депутат отказался считать себя «девушкой-шлюшкой»

Депутат Верховной Рады Украины Антон Яценко заявил, что не видит смысла в своем допросе на «детекторе лжи» по делу о коррупции в президентской партии «Слуга народа». Об этом сообщает украинский портал LIGA.net.

«Зачем? Они сходят все. Пусть расскажут: получали они или не получали [деньги от меня], и вообще — знакомы ли они со мной?» — сказал он. Яценко отметил, что депутаты от партии «Слуга народа» пытаются дискредитировать его. «Учитывая, что я не девушка-шлюшка, а народный депутат четырех созывов, то, естественно, в шапито не будем превращать Раду», — пояснил он нежелание проходить проверку на полиграфе.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал всех членов комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады пройти проверку на детекторе лжи. По его словам, если кто-то из депутатов замешан в коррупционных схемах, то этим должны заняться правоохранительные органы

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) открыла уголовное дело по факту возможного совершения коррупционного преступления депутатами Верховной Рады от партии «Слуга народа». В получении взятки подозреваются 11 парламентариев.

Скандал на Украине разгорелся после того, как журналистка Соня Кошкина обвинила депутатов президентской партии в получении взятки за саботаж антикоррупционного законопроекта. По данным Кошкиной, парламентарии получили по 30 тысяч долларов США от Яценко. Принятие законопроекта угрожало его бизнесу.

Также в октябре депутаты от «Слуги народа» провели встречу с Ильей Павлюком, которого называют королем украинской контрабанды. Помимо 26 депутатов, на встрече присутствовал генерал-майор Службы внешней разведки Украины Сергей Трегубенко, которого связывают с кураторством таможенных потоков и контрабанды. По информации «Страна.ua», Павлюк является «смотрящим западной таможни», который организует проход запретных грузов через границу.