Для расследования дел «Евромайдана» создан департамент

Киев назначил ответственных за расследование преступлений «Евромайдана»

Генеральная прокуратура Украины создала департамент для расследования преступлений, связанных с массовыми протестами 2013-2014 года. Соответствующий приказ подписал генпрокурор страны Руслан Рябошапка , сказано на сайте ведомства.

«Деятельность Департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства», — отмечается в сообщении.

В состав департамента войдут три отдела. В то же время ведомство ликвидировало управление по уголовным производствам по преступлениям специальной категории.

В конце сентября украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры , в рамках которой действующим сотрудникам предписали проходить аттестацию. Два прокурора, занимавшиеся расследованиями преступлений «Евромайдана», в итоге не были допущены до аттестации.

Одно из уголовных дел связано с гибелью нескольких десятков человек («Небесная сотня») при столкновениях в Киеве в феврале 2014 года. Кроме того, ведется расследование трагедии в Доме профсоюзов в Одессе — 2 мая 2014 года произошли массовые столкновения между сторонниками федерализации Украины (участниками Антимайдана) и активистами Евромайдана. По официальным данным, в ходе беспорядков погибли 48 человек и более 200 пострадали. Большинство людей стали жертвами пожара в Доме профсоюзов, где укрывались пророссийские активисты.