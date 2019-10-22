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Над премьером Украины нависло обвинение в домогательствах 

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Пристает к мужчинам: Премьера Украины обвинили
Фото: www.vesti.ru
Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра страны Алексея Гончарука в сексуальных домогательствах к подчиненным. Об этом экс-нардеп написал на своей странице в Фейсбуке.
По словам Мосийчука, сын его знакомого устроился на работу в аппарат премьера и уже через несколько дней столкнулся с приставаниями со стороны главы правительства. Никаких доказательств Мосийчук не привел, но заявил, что будет убеждать пострадавшего и его родителей дать публичные показания, сообщает телеканал "Россия 24".
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Украина , Происшествия , Алексей Гончарук , Верховная Рада
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