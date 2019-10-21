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Бывший участник КВН занял высокий пост на Украине 

Рамблер + ещё 11 41 минуту назад
Восстановлением Донбасса займется популярный КВНщик
Фото: страница Сергея Сивохо на Facebook
Бывший КВН-щик, креативный продюсер студии «Квартал-95» Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины (СНБО).
В СНБО Сивохо будет курировать вопросы реинтеграции и восстановления Донбасса.
«Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку! Не подведу!», — написал Сивохо в Facebook.
Сергею Сивохо 50 лет, в конце 1980-х — начале 1990-х годов он играл в КВН за команду Сборная ДПИ, позже был участником команд «Дрим-Тим», Сборная СНГ, Сборная XX века. Известен музыкальными пародиями на Луи Армстронга, Сергея Крылова, Владимира-Преснякова-мл. и др. После КВН снимался на телевидении, в том числе в популярном юмористическом шоу «О. С. П. -студия».
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Украина , В мире , Луи Армстронг , Сергей Крылов , Сергей Сивохо
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