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Медведчук обвинил Зеленского в уничтожении правосудия 

Газета.Ru + ещё 1 27 минут назад
Медведчук обвинил Зеленского в уничтожении правосудия
Фото: РИА Новости
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал судебную реформу, которая была введена президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает NEWSONE.
По его мнению, эта реформа, в рамках которой было предложено еженедельно снимать с постов недостойных судей, приведет к уничтожению Верховного суда страны.
Политик отметил, что в результате проведения судебной перезагрузки за правосудие на Украине будут отвечать только те, кто "заслуживает" этого.
"Сегодня в состав будущего ВСУ, по узколобому видению команды, должно входить до 100 человек, это может быть и 10, и 20, и 30, а не 200, как это есть сегодня", — заявил Медведчук.
Он также добавил, что данная картина свидетельствует о "необходимости разобраться с определенными кандидатурами". Новую судебную реформу представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" назвал "правосудием Зеленского".
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Комментарии
Украина , В мире , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский
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