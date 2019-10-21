Медведчук обвинил Зеленского в уничтожении правосудия

По его мнению, эта реформа, в рамках которой было предложено еженедельно снимать с постов недостойных судей, приведет к уничтожению Верховного суда страны.

Политик отметил, что в результате проведения судебной перезагрузки за правосудие на Украине будут отвечать только те, кто "заслуживает" этого.

"Сегодня в состав будущего ВСУ, по узколобому видению команды, должно входить до 100 человек, это может быть и 10, и 20, и 30, а не 200, как это есть сегодня", — заявил Медведчук.

Он также добавил, что данная картина свидетельствует о "необходимости разобраться с определенными кандидатурами". Новую судебную реформу представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" назвал "правосудием Зеленского".