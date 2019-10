Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины 

Со следующего года на международном песенном конкурсе «Евровидение» Украину смогут представлять только исполнители, не выступавшие в России и не посещавшие Крым с 2014 года. Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласания заявил, что специально проверять наличие запрещенных действий в биографии артистов никто не будет.

Тем не менее, председатель НОТУ добавил, что проверить наличие выступлений украинцев в России можно через соцсети и видеохостинги. По его мнению, артисты это прекрасно понимают и не будут портить себе репутацию.

Освещаемую в песне тему депортации крымских татар в 1944 году многие посчитали прямой отсылкой к присвоению Россией Крыма. Однако несмотря на ряд жалоб о недопустимом политическом подтексте композиции, Европейский вещательный союз пришел к выводу, что «ни название песни, ни ее слова не содержат политического подтекста и не нарушают правила конкурса Евровидения».

Через год после триумфа Джамалы Украина решила перестраховаться и отправила на конкурс группу O. Torvald с песней «Time», напоминающей о важности времени. В итоге страна побила свой антирекорд за все годы участия в «Евровидении», заняв 24-е место из 42-х.

В 2018 году на «Евровидение» в Лиссабон поехал уроженец Одессы Константин Бочаров , выступающий под псевдонимом Melovin. Его абстрактная композиция «Under the ladder» («Под лестницей») является отсылкой к суеверию, согласно которому нельзя ходить под лестницей, чтобы не накликать беду. Песня оканчивается фразой «The decision has got to be made» («Решение должно быть принято») — на мировой арене это можно было воспринять в политическом контексте. Но призывов к конкретным действиям из уст исполнителя не прозвучало, и он занял свое законное 17-е место.