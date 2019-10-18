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Правительство Украины сочли командой дилетантов 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Правительство Украины сочли командой дилетантов
Фото: РИА Новости
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал премьера Украины Алексея Гончарука и министров его правительства командой дилетантов. Его слова приводит РИА Новости.
«Я хочу сказать, что правительство в целом и господин Гончарук как премьер-министр Украины — это команда дилетантов. И у меня есть все основания это утверждать и достаточно аргументов, я думаю, что не хватит эфирного времени для того, чтобы я их все перечислил», — заявил он.
Ранее в октябре партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала немедленной отставки премьера после его выступления на концерте неонацисткой группы «Сокира Перуна». Организатором мероприятия выступил Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины. В качестве доказательства приводились фото с политиком на сцене на фоне коловрата, используемого неонацистскими группировками в качестве символики. В то же время сам Гончарук заявил, что посетил мероприятие с целью провести встречу с представителями «Движения ветеранов Украины», чтобы поздравить их и сделать свой вклад в благотворительный сбор на госпиталь.
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Комментарии
Украина , В мире , Виктор Медведчук , Алексей Гончарук , Андрей Медведько , Правительство Украины , РИА Новости
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