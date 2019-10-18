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Экс-депутат Рады напала и поцарапала украинского журналиста 

Газета.Ru 50 минут назад
Экс-депутат Рады напала и поцарапала журналиста
Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Украинский журналист Дмитрий Кучер рассказал, как бывший депутат Рады Татьяна Черновол напала на него, забрала технику и поцарапала. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского Национального союза журналистов.
Работник СМИ пояснил, что инцидент произошел во время суда над бывшим депутатом Верховный Рады Сергеем Пашинским.
По словам Кучнера, он выполнял свои профессиональные обязанности и снимал, как экс-спикер Рады Андрей Парубий обнимался с Пашинским. В какой-то момент Черновол выхватила у него телефон. Тогда журналист стал его отбирать обратно и женщина поцарапала его.
После этого Кучер позвонил в полицию и написал заявление о "препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста".
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Украина , В мире , Татьяна Черновол , Дмитрий Кучер , Сергей Пашинский , Андрей Парубий
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