Экс-депутат Рады напала и поцарапала журналиста

Экс-депутат Рады напала и поцарапала украинского журналиста

Украинский журналист Дмитрий Кучер рассказал, как бывший депутат Рады Татьяна Черновол напала на него, забрала технику и поцарапала. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского Национального союза журналистов.

Работник СМИ пояснил, что инцидент произошел во время суда над бывшим депутатом Верховный Рады Сергеем Пашинским

По словам Кучнера, он выполнял свои профессиональные обязанности и снимал, как экс-спикер Рады Андрей Парубий обнимался с Пашинским. В какой-то момент Черновол выхватила у него телефон. Тогда журналист стал его отбирать обратно и женщина поцарапала его.

После этого Кучер позвонил в полицию и написал заявление о "препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста".