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Повалий отменила концерт в Киеве 

Рамблер + ещё 3 5 минут назад
Повалий не дали спеть в Киеве
Фото: РИА Новости
Народная артистка Украины Таисия Повалий отменила намеченный на декабрь юбилейный концерт в Киеве.
«Юбилейный концерт в этом году не состоится. До встречи немножечко позже», — написала Повалий в Instagram.
Ранее издание ТСН со ссылкой на директора дворца «Украина» Романа Недзельского сообщило, что концерт пришлось отменить, так как стороны не смогли договориться. Кроме того, Недзельский заявил, что Повалий должна была «ответить обществу» на вопросы о том, где она живет и поддерживает ли украинских военных.
В сентябре ряд украинских СМИ сообщили, что Таисия Повалий «сбежала» в Россию и посетила Крым. Артистка эту информацию опровергла.
Навязывание содома обществу: соседу не понравились шторы
Украина , В мире , Шоу-бизнес , Таисия Повалий , Роман Недзельский , Киев
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