Повалий не дали спеть в Киеве

Повалий отменила концерт в Киеве

«Юбилейный концерт в этом году не состоится. До встречи немножечко позже», — написала Повалий в Instagram.

Ранее издание ТСН со ссылкой на директора дворца «Украина» Романа Недзельского сообщило, что концерт пришлось отменить, так как стороны не смогли договориться. Кроме того, Недзельский заявил, что Повалий должна была «ответить обществу» на вопросы о том, где она живет и поддерживает ли украинских военных.

В сентябре ряд украинских СМИ сообщили, что Таисия Повалий «сбежала» в Россию и посетила Крым. Артистка эту информацию опровергла.