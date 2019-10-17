Украинские депутаты захотели «вернуть» еще один регион

Украинские депутаты собрались «возвращать» Кубань

Вошедшие в группу 13 парламентариев собираются заниматься «возвращением в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». В первую очередь депутаты собираются «вернуть» Кубань. При этом Гончаренко отметил, что и другие регионы России, в которых компактно проживают украинцы, «будут находиться под нашим вниманием». «Спасибо коллегам, которые предоставили мне возможность стать руководителем объединения», — написал украинский парламентарий.