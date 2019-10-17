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Латвия аннулировала визы журналистов НТВ, взявших комментарий у Зеленского 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Латвия оставила без виз журналистов НТВ из-за Зеленского
Фото: РИА Новости
Власти Латвии аннулировали шенгенские визы корреспондентов НТВ, которые взяли в Риге комментарий у президента Украины Владимира Зеленского, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Ранее агентство "Укринформ" передало, что двух мужчин с телекамерой и микрофоном, которые представились журналистами российского телеканала НТВ, задержали в Риге во время торжеств с участием Зеленского. По данным канала, они задали президенту Украины вопросы про "нормандский формат". Как утверждается в сообщении, журналисты приехали в Латвию по туристической визе.
"Съемочная группа программы "Центральное телевидение" — репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин — готовили в Риге материал о поездке президента Украины в Прибалтику. Алексей Петрушко взял короткое интервью у Владимира Зеленского, после чего со стороны латвийских властей неожиданно возникли вопросы относительно правомерности его пребывания на территории страны в качестве репортера. Учитывая то, что у съемочной группы НТВ не было аккредитации на мероприятия, посвященные визиту Владимира Зеленского в Латвию, власти этой страны в срочном порядке приняли решение аннулировать шенгенские визы репортера и оператора "ЦТ", предварительно продержав их несколько часов в миграционной службе. Сейчас с Алексеем и Иваном все в порядке, скоро они вылетают в Москву", — рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Сюжет, который готовили журналисты НТВ, по данным пресс-службы, выйдет в эту субботу в ближайшем выпуске "ЦТ".
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Украина , В мире , Прибалтика , Владимир Зеленский , Укринформ , РИА Новости , Латвия
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