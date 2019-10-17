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Соратник Порошенко задержан на Украине 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 33 минуты назад
Соратник Порошенко задержан на Украине
Фото: РИА Новости
Экс-заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский задержан при попытке выехать из Украины.
Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, Гладковский пытался вылететь из Украины, однако его не выпустили.
«Гладковского задержали детективы национального антикоррупционного бюро Украины», — сообщает издание.
Ранее бывший заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский стал фигурантом журналистского расследования о хищениях в «Укроборонпроме».
По результатам расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые позволяли предприятиям отрасли втридорога поставлять запчасти для армии.
После этого экс-президент Украины Петр Порошенко уволил Гладковского.
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Украина , В мире , Происшествия , Олег Гладковский , Петр Порошенко , Укроборонпром , Украинская правда
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