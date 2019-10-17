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Люстрацию чиновников Януковича признали незаконной 

Lenta.ru + ещё 1 40 минут назад
Люстрацию чиновников Януковича признали незаконной
Фото: РИА Новости
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал люстрацию государственных служащих на Украине нарушением прав чиновников, присудив им денежные компенсации. Об этом сообщается на сайте суда.
Судьи приняли решение после рассмотрения жалоб пятерых украинских чиновников, уволенных в 2014 году на основании закона «Об очищении власти». ЕСПЧ постановил, что Украина нарушила право госслужащих на справедливое судебное разбирательство, а также право на уважение частной жизни, поскольку увольнение повлияло на их жизнь и карьеру. Согласно решению, Киев должен будет выплатить денежные компенсации в размере 6,5 тысячи евро первому экс-госслужащему и 5,3 тысячи евро остальным заявителям.
17 сентября Конституционный суд Украины снял с повестки дня рассмотрение вопроса о соответствии конституции закона о люстрации. Ранее президент Украины Владимир Зеленский вывел из под действия люстрации руководителя своей администрации Андрея Богдана путем образования офиса главы государства.
Закон «Об очищении власти» был подписан 9 октября 2014 года тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Документ распространяется на чиновников, занимавших руководящие посты во время президентства Виктора Януковича, и регламентирует проверки госслужащих с целью восстановления доверия и «создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».
Верховная Рада приняла закон о люстрации в сентябре 2014 года. В том же месяце Виталий Ярема, занимавший тогда пост генпрокурора Украины, заявил, что этот документ во многих пунктах не соответствует конституции страны и требованиям международного законодательства. Очищение власти было одним из требований активистов Майдана в ходе акций протеста в Киеве зимой 2013-2014 годов.
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Украина , В мире , Виктор Янукович , Андрей Богдан , Виталий Ярема , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕСПЧ , Верховная Рада , Киев
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