Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рада приняла закон о выплатах гражданам, сообщившим о коррупции 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Украинцам заплатят за доносы
Фото: РИА Новости
Парламент Украины на заседании в четверг принял в целом президентский закон, который предусматривает материальное вознаграждение для граждан, сообщивших о факте коррупции, они будут получать долю до 10% от конфискованных сумм.
Такое решение поддержали 252 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Проект закона был одним из предвыборных обязательств президента Владимира Зеленского, он внесен в Раду главой государства как неотложный. Документ еще должен подписать глава государства, он вступит в силу с 1 января 2020 года.
В пояснительной записке к документу отмечается, что закон разработан с целью определения правового статуса обличителей коррупции — человека, сообщившего о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, установления прав, гарантий и механизмов защиты таких лиц.
Согласно закону, обличители и их близкие находятся под защитой государства. Сообщение о возможных случаях коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений может быть подано анонимно. При этом в законе прописаны требования к анонимным сообщениям.
В документе говорится, что право на вознаграждение имеет гражданин, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета которого или нанесенный государству ущерб от которого в 5 тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума (около 9,6 миллиона гривен или 387 тысяч долларов).
"Размер вознаграждения определяется судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления. Размер вознаграждения не может превышать 3 тысяч минимальных заработных плат, установленных в момент совершения преступления", — говорится в законе.
В случаях, если о факте коррупции сообщат несколько граждан, размер вознаграждения распределяется между ними с учетом важности сообщенной ими информации.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Комментарии
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган резко ответил Трампу в Twitter
Эрдоган резко ответил Трампу в Twitter42
Защищающие границы РФ корабли оказались обездвижены
Защищающие границы РФ корабли оказались обездвижены76
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Горбачев рассказал об обращении к Путину38
Захарченко в последнем слове вспомнил «Игру престолов»
Захарченко в последнем слове вспомнил «Игру престолов»2
Пригожин обратился к Зеленскому с призывом
Пригожин обратился к Зеленскому с призывом21
Видео
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
00:28
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
Происшествия
Водитель спас школьницу от собак
00:12
Водитель спас школьницу от собак
Происшествия
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире Конфликты
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
00:14
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
Политика Образование
Бочкарева: «Это ж надо, какая я молодец»
01:50
Бочкарева: «Это ж надо, какая я молодец»
Шоу-бизнес
Полковнику-миллиардеру смягчили приговор
01:14
Полковнику-миллиардеру смягчили приговор
Происшествия
Появились подробности сделки США и Турции
00:50
Появились подробности сделки США и Турции
В мире
США и Турция приняли решение по Сирии
02:02
США и Турция приняли решение по Сирии
Армия В мире
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты
00:37
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть