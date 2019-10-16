Украина придумала новые правила отбора на «Евровидение»

На Украине придумали новые правила отбора на «Евровидение»

Национальный отбор на Евровидение-2020 на Украине будет проходить по новым правилам, передает УНИАН.

Принять участие в новом отборе имеет право исполнитель или коллектив, который "не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины".

Общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) уже запретила принимать участие в музыкальном конкурсе "Детское Евровидение" конкурсантам, выступавшим в России после 1 января 2014 года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.