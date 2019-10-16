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На Украине придумали новые правила отбора на «Евровидение» 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Украина придумала новые правила отбора на «Евровидение»
Фото: РИА Новости
Национальный отбор на Евровидение-2020 на Украине будет проходить по новым правилам, передает УНИАН.
Принять участие в новом отборе имеет право исполнитель или коллектив, который "не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины".
Общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) уже запретила принимать участие в музыкальном конкурсе "Детское Евровидение" конкурсантам, выступавшим в России после 1 января 2014 года.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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Украина , Шоу-бизнес , УНИАН
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