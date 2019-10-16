Украинцы захотели с Россией общего будущего

Отношения русских и украинцев впервые с 2014 года существенно улучшились — об этом говорят данные соцопроса. Причем, и в России , и на Украине люди видят будущее двух стран без разделяющих их таможен, визовых режимов и прочих границ. Данный замер общественного мнения дает политикам возможность начать восстановление нормальных отношений между двумя странами. Воспользуются ли они этим шансом?

Когда две недели назад украинский политолог Погребинский пожаловался Владимиру Путину на то, что на некоторых российских телеканалах Украина «выставляется в непопулярном свете», президент ответил, что если это так, то это неправильно и нужно менять:

«Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в невыгодном свете. Речь может идти о политики властей, но никак не о стране и народе. Если вы так это трактуете, значит, нашим программам чего-то не хватает. Они всегда должны это подчеркивать».

Путин сказал об этом 3 октября. А как раз накануне, как теперь выясняется, российские и украинские социологи закончили опрос общественного мнения в двух странах (работали специалисты из Киевского международного института социологии и российского «Левада-Центр» ). Его результаты были опубликованы только сейчас. Выяснилось, что впервые с 2014 года, большинство опрошенных в России относится к Украине хорошо или очень хорошо. И точно такой же результат на Украине. Причем, там он был зафиксирован еще в начале этого года, до президентских выборов.

Сейчас о том, что хорошо или очень хорошо относятся к России заявили 54 процента жителей незалежной (в феврале было еще больше — 57 процентов). Учитывая, что еще в 2017 году таковых было 37 процентов (а в сентябре 2015-го был достигнут минимум в 34 процента), понятно, что ни о каких массовых антироссийских настроениях на Украине говорить уже нельзя. В основном плохо и очень плохо относятся к России 35 процентов — да, это все равно очень много, но уже не большинство. Конечно, до 8-10 докрымских процентов еще далеко, но ведь людям на Украине пять лет рассказывали о том, что Россия агрессор и враг. Люди устали от этого уже давно: само избрание Зеленского было во многом связано с надеждой на изменение отношений с Россией, на прекращение демонизации соседа.

Но избрание Зеленского повлияло и на отношение к Украине в России.

Сейчас очень хорошо и в основном хорошо к Украине относится 56 процентов против 32 процентов в феврале этого года.

Рост в полтора раза, то есть в России реально надеются на то, что Зеленский сумеет изменить как атмосферу на Украине, так и отношения двух стран. Плохое отношение прошлых лет было связано не с презрением к жителям соседней страны, а с возмущением тем, что делали ее власти, неприятием самой их идеи превращения Украины в антиРоссию. Сейчас есть надежда на то, что ситуация начнет выправляться.

Понятно, что пока в обоих странах нет массовой поддержки идеи воссоединения (которую, впрочем, социологи формулируют как объединения): в России за это выступают 19 процентов, а на Украине и вовсе незаметные 3 процента. Но при этом за то, чтобы две страны были дружественными государствами без виз и таможен выступает 54 процента в России и 49 на Украине (за границы с визами — 23 в России и 41 на Украине). То есть за существование России и Украины в едином таможенном и визовом пространстве выступает большинство в обоих странах, и что особенно важно — на Украине.