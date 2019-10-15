Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР

Дарья Олифер. Киев готов выполнить политическую часть минских соглашений только после «роспуска» ДНР и ЛНР. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске

«Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины», — написала она.

Также, по словам Олифер, Киев потребовал вывода с территории Украины «вооруженных формирований иностранных войск и военной техники», разведения сил вдоль всей линии соприкосновения, обеспечения работы ЦИК Украины, украинских партий и международных наблюдателей на выборах на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, установления контроля Украины на границе с Россией и «выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями».

Как отмечает РИА «Новости», минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, начало диалога о выборах в Донбассе и амнистия участников конфликта.