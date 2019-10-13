В Киеве рассказали о планах по погашению долгов шахтёрам

Украинское правительство приняло внесение изменений в бюджет страны на 2019 год, предусматривающих выделению более $40 млн на погашение задолженности по зарплате шахтёрам.

Об этом в своём Facebook заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Кабмин предусмотрел 1 миллиард гривен на выплату заработных плат и погашения задолженности», — написал он.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал, что в начале сентября задолженность по заработной плате украинским шахтёрам составляла 306 млн гривен.

В сентябре на Украину прибыло третье судно с углём из Колумбии.