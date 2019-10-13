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В Киеве рассказали о планах по погашению долгов шахтёрам 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
В Киеве рассказали о планах по погашению долгов шахтёрам
Фото: РИА Новости
Украинское правительство приняло внесение изменений в бюджет страны на 2019 год, предусматривающих выделению более $40 млн на погашение задолженности по зарплате шахтёрам.
Об этом в своём Facebook заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
«Кабмин предусмотрел 1 миллиард гривен на выплату заработных плат и погашения задолженности», — написал он.
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал, что в начале сентября задолженность по заработной плате украинским шахтёрам составляла 306 млн гривен.
В сентябре на Украину прибыло третье судно с углём из Колумбии.
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Украина , В мире , Другое , Михаил Волынец , Правительство Украины , Киев
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