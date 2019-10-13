Экс-генпрокурор Украины Луценко был уволен с нарушением, пишут СМИ

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко был уволен с нарушением, поэтому может восстановиться в должности. Об этом пишет украинский портал Bihus.Info.

Так, отмечается, что в случае увольнения генерального прокурора президент или Верховная рада должны получить от квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров вывод о выполнению Генпрокурором профессиональных обязанностей.

Однако такой документ получен не был. В офисе президента заявили. что такой документ отсутствует. В Верховной раде также ответили, что указанный вывод к ним не поступал.

Луценко подал в отставку 29 августа 2019 года.