Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым

Экс-депутат Рады заявил о шоковом состоянии от поездки в Крым

Бывший депутат Рады и лидер украинской партии «Союз левых сил» Василий Волга поделился впечатлениями от поездки в Крым

«Был по делам. Одним днем. Вернулся. Шок. Казалось бы, давно уже пора привыкнуть: пять лет разрушения и бесцельности на Украине, в противовес развитию и целенаправленному созиданию в Крыму; царство идиотизма с одной стороны и победа здравого смысла с другой, но не могу», — написал Волга в своем Facebook.

Он напомнил про предложения, которые выдвинула Россия Украине за некоторое время до свержения президента Виктора Януковича

«Если бы мы сегодня были единым культурным и экономическим пространством, если бы те миллиарды, которые Россия предложила нам в качестве прямых инвестиций, если бы наше совместное участие в Китайском шелковом пути…», — отметил Волга.

После свержения власти на Украине все прошло по другому сценарию, добавил политик.

«И вот сегодня Украина уже напоминает большую банку с пауками, где все пауки встали на лапки друг против друга, выставили свои зубки и приготовились к решительной схватке друг с другом. А в Крыму работа кипит», — констатировал экс-депутат.

По его словам, на полуострове «дороги кладут, словно утюгом гладят», а Симферополь «превращается в столицу».

«Есть еще, конечно, над чем работать — еще кое-где можно увидеть неопрятность, но такой грязи и хаотичной застройки, как в Киеве, вы уже не увидите. Жилищное строительство идет системно, широко, в соответствии с генпланом. Так строится Симферополь, а Севастополь постепенно и стремительно превращается в современный город-мечту у самого моря», — отметил он.

Напомним, в начале 2019 года украинская журналистка Олеся Медведева рассказала о своей поездке в Крым и оценила, как преобразился полуостров за годы после воссоединения с Россией.