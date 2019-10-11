Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-депутат Рады заявил о шоковом состоянии от поездки в Крым 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Бывший депутат Рады и лидер украинской партии «Союз левых сил» Василий Волга поделился впечатлениями от поездки в Крым.
«Был по делам. Одним днем. Вернулся. Шок. Казалось бы, давно уже пора привыкнуть: пять лет разрушения и бесцельности на Украине, в противовес развитию и целенаправленному созиданию в Крыму; царство идиотизма с одной стороны и победа здравого смысла с другой, но не могу», — написал Волга в своем Facebook.
Он напомнил про предложения, которые выдвинула Россия Украине за некоторое время до свержения президента Виктора Януковича.
«Если бы мы сегодня были единым культурным и экономическим пространством, если бы те миллиарды, которые Россия предложила нам в качестве прямых инвестиций, если бы наше совместное участие в Китайском шелковом пути…», — отметил Волга.
После свержения власти на Украине все прошло по другому сценарию, добавил политик.
«И вот сегодня Украина уже напоминает большую банку с пауками, где все пауки встали на лапки друг против друга, выставили свои зубки и приготовились к решительной схватке друг с другом. А в Крыму работа кипит», — констатировал экс-депутат.
По его словам, на полуострове «дороги кладут, словно утюгом гладят», а Симферополь «превращается в столицу».
«Есть еще, конечно, над чем работать — еще кое-где можно увидеть неопрятность, но такой грязи и хаотичной застройки, как в Киеве, вы уже не увидите. Жилищное строительство идет системно, широко, в соответствии с генпланом. Так строится Симферополь, а Севастополь постепенно и стремительно превращается в современный город-мечту у самого моря», — отметил он.
Напомним, в начале 2019 года украинская журналистка Олеся Медведева рассказала о своей поездке в Крым и оценила, как преобразился полуостров за годы после воссоединения с Россией.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зеленский выступил против запрета украинцам ездить в Россию Зеленский выступил против запрета украинцам ездить в Россию Порошенко анекдотом ответил Зеленскому на критику Порошенко анекдотом ответил Зеленскому на критику Украинский музыкант пожелал бойцам ВСУ умереть Украинский музыкант пожелал бойцам ВСУ умереть
Комментарии188
Украина , Видео , В мире , Виктор Янукович , Василий Волга , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: зверское убийство школьницы в Саратове
Пока вы не уснули: зверское убийство школьницы в Саратове4
Бойцы «Азова» открыли огонь по ВСУ
Бойцы «Азова» открыли огонь по ВСУ768
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram26
«Люди кричали, чтобы им отдали этого урода»
«Люди кричали, чтобы им отдали этого урода»157
Видео
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
01:58
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
Украина В мире
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
05:18
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Шоу-бизнес
Турция понесла потери в Сирии
01:30
Турция понесла потери в Сирии
Армия В мире
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
00:29
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
Происшествия
Китай представил боевую летающую тарелку
00:42
Китай представил боевую летающую тарелку
Оружие Армия
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение