Бойцы «Азова» открыли огонь по ВСУ

Бойцы украинского националистического батальона «Азов» устроили перестрелку с украинскими военными на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом рассказал заместитель начальника народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин , передает РИА «Новости».

«Нами зафиксированы вооруженные стычки между украинскими силовиками и националистами "Азова". Наиболее резонансный случай произошёл в ночь с 10 на 11 октября в районе Новогнатовки, где националисты пытались с боем проехать через блокпост с целью выхода к передовым позициям вооруженных формирований Украины», — рассказал Басурин журналистам.

По его словам, в результате перестрелки имеются жертвы с обеих сторон. Со стороны националистов один человек убит и двое ранены, со стороны украинских силовиков — трое убиты и двое ранены.

Как сообщал «Рамблер», в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить развод боевых подразделений и техники на линии разграничения в Донбассе, поскольку не смог проявить политическую волю.