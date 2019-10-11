Бойцы «Азова» открыли огонь по ВСУ 

Бойцы украинского националистического батальона «Азов» устроили перестрелку с украинскими военными на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом рассказал заместитель начальника народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает РИА «Новости».
«Нами зафиксированы вооруженные стычки между украинскими силовиками и националистами "Азова". Наиболее резонансный случай произошёл в ночь с 10 на 11 октября в районе Новогнатовки, где националисты пытались с боем проехать через блокпост с целью выхода к передовым позициям вооруженных формирований Украины», — рассказал Басурин журналистам.
По его словам, в результате перестрелки имеются жертвы с обеих сторон. Со стороны националистов один человек убит и двое ранены, со стороны украинских силовиков — трое убиты и двое ранены.
Как сообщал «Рамблер», в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить развод боевых подразделений и техники на линии разграничения в Донбассе, поскольку не смог проявить политическую волю.
«Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдёт с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», — объяснил он.