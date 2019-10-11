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Бойцы «Азова» открыли огонь по ВСУ 

Рамблер 13 минут назад
Бойцы украинского националистического батальона «Азов» устроили перестрелку с украинскими военными на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом рассказал заместитель начальника народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает РИА «Новости».
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«Нами зафиксированы вооруженные стычки между украинскими силовиками и националистами "Азова". Наиболее резонансный случай произошёл в ночь с 10 на 11 октября в районе Новогнатовки, где националисты пытались с боем проехать через блокпост с целью выхода к передовым позициям вооруженных формирований Украины», — рассказал Басурин журналистам.
По его словам, в результате перестрелки имеются жертвы с обеих сторон. Со стороны националистов один человек убит и двое ранены, со стороны украинских силовиков — трое убиты и двое ранены.
Как сообщал «Рамблер», в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить развод боевых подразделений и техники на линии разграничения в Донбассе, поскольку не смог проявить политическую волю.
«Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдёт с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», — объяснил он.
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Украина , Видео , В мире , Владимир Путин , Эдуард Басурин , Владимир Зеленский , РИА Новости , Киев
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