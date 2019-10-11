Брат Чубайса крикнул «Слава Украине!» и ушел из студии

Брат Чубайса крикнул «Слава Украине!» и ушел с прямого эфира

Вместе с Чубайсом в студии был бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин , известный как Стрелков, но он не успел ничего сказать до того, как философ закончил свое выступление и ушел. Чубайс первым взял слово, обвинил Россию в ведении войны на Украине и сказал, что уйдет, если Стрелков не признает свою вину за начало конфликта в Донбассе. Не дождавшись ответа, он поднялся, выкрикнул «Слава Украине!» и ретировался, пишет «Комсомольская правда».

Ведущая Елена Афонина отметила, что ей не остается ничего, кроме как «признать поражение ушедшей стороны».

Игорь Чубайс — доктор философских наук, социолог. Является инициатором введения в российскую систему образования предмета «россиеведение», декан первого в России факультета по данной дисциплине. Как отмечается в открытых источниках, государственную и политическую деятельность своего младшего брата Анатолия он не одобряет.