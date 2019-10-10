Капитуляция Зеленского

Хипстерская стилистика, с которой начинала команда Зеленского, похоже, сдана в утиль, поскольку иные башни невозможно покорить с разбега

Не так давно новая власть демонстрировала наивный и ничем не обоснованный снобизм, утверждая, что ей не нужны журналисты для того, чтобы иметь обратную связь с обществом. Она может входить в непосредственный контакт с людьми, используя нетрадиционные методы. Имелись в виду страницы в соцсетях, которые молодые люди активно ведут, самонадеянно полагая, что их постами зачитываются миллионы.

Однако сразу было очевидно, что расчет ребят, управляющих Украиной , лишен всяческих оснований. Попытка равняться на президента США Трампа, который превратил свой Твиттер в мощнейшее средство информационного воздействия, в украинских условиях обречена на провал. В США ведущие СМИ находятся в руках демократов — они еще в период предвыборной кампании подвергли Трампа тотальной обструкции. Американский президент вынужден пользоваться Твиттером не от хорошей жизни. Не потому, что это модно и современно, как полагали девочки и мальчики из команды ЗЕ.

И вот ход событий вынудил Владимира Зеленского прибегнуть к старым проверенным методам информационного взаимодействия с обществом. И даже усилить привычный инструмент, поставив своеобразный рекорд по длительности его использования. 10-часовой телемарафон, который сейчас идет на Украине и по ходу которого президент разъясняет журналистам свою позицию по всем животрепещущим проблемам страны, — это капитуляция. Не слишком позорная, поскольку ничем особенно Зеленскому поступаться не пришлось, но олицетворяющая собой крушение хипстерских надежд на то, что Украину удастся переформатировать под ставшие привычными для узкого интеллигентского кружка методы общения.

Это означает, что только сейчас шумная, беспокойная, не являющаяся единым слаженным и объединенным общностью взглядов организмом, толпа шоуменов, актеров, фотографов, моделей начинает знакомиться с народом, управлять которым она была нанята олигархическим бизнесом. Этот народ не читает Твиттер и Фейсбук, не обсуждает актуальные проблемы в уютной киевской кофейне, где стоимость чашки кофе равна дневному заработку рабочего или водителя маршрутки. Он знакомится с новостями по старинке: включая по вечерам телевизор, из которого сегодня Владимир Александрович расскажет ему о видах Украины на будущее, завершении войны в Донбассе, возвращении этого самого Донбасса в состав страны, да и Крыма в придачу, о международной обстановке, полетах на Луну, рыбалке и охоте, обо всем на свете. 10 часов — это не 15 минут: можно успеть обсудить широкий круг вопросов.

Все это смешно и печально одновременно. Сначала ребята интригуют публику заявлениями о революционных переменах техники управления страной. Они сбросят с корабля современности отжившие дедовы методы и начнут внедрять цифру, интернет, космос и роботов. Но нищая, обескровленная, несчастная реальность не может в силу отсутствия финансовых и экономических ресурсов позволить себе существовать в обжитом хипстерами искусственном мирке. У нее банально нет на это денег. И вот уже Владимир Зеленский нисходит со своего смешного Олимпа, откуда, как выяснилось, он не в состоянии ни о чем рассказать народу, и вступает в общение с людьми при помощи все того же телевизора, изобретенного в конце 40-х годов прошлого века.

И молодящиеся ребята с аккуратно подстриженными бородками откладывают в сторону смартфоны и планшеты и начинают копаться в сундуках, чтобы отыскать там перьевые ручки. В нищей стране не следует приезжать на встречу с избирателями на Lamborghini или Maserati. Хотите стать своими для этих ограбленных, задавленных нуждою людей, запрягайте дедушкину телегу или хотя бы старенький «Запорожец». Запустить в хлестаковской манере «сорок тысяч одних курьеров» команде не удалось и не могло удаться. Зеленский в телевизоре — это уютная бабушкина сказка, дающая некоторую надежду на то, что реальность научит этих случайных во власти людей хоть как-то понимать, с какой страной и каким народом они имеют дело.