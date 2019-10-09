«Нафтогаз» не согласился на продление старого контракта на транзит газа

По его мнению, в условиях продления нет ничего, что могло бы заинтересовать украинскую сторону.

Он считает, что стоит подписать новый контракт — по европейскому праву, с новым оператором.

"Я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то другие суррогатные варианты", — отметил Коболев.

Он также добавил, что украинская сторона передала российской компании проект межоператорского соглашения по вопросу присоединения сетей. Именно после подписания документа начнется обсуждения доступных мощностей, возможных сроков и тарифов.