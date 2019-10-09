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«Нафтогаз» не согласился на продление старого контракта на транзит газа 

Газета.Ru + ещё 7 4 часа назад
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что не видит смысла в продлении старого газового контракта с "Газпромом". Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, в условиях продления нет ничего, что могло бы заинтересовать украинскую сторону.
Он считает, что стоит подписать новый контракт — по европейскому праву, с новым оператором.
"Я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то другие суррогатные варианты", — отметил Коболев.
Он также добавил, что украинская сторона передала российской компании проект межоператорского соглашения по вопросу присоединения сетей. Именно после подписания документа начнется обсуждения доступных мощностей, возможных сроков и тарифов.
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Украина , Андрей Коболев , Нафтогаз , Газпром
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