На Украине не назвали сроки выполнения обещаний Зеленского

Украинский премьер затруднился назвать сроки выполнения предвыборных обещаний

Премьер дал понять, что у правительства нет планов освободить от оплаты коммунальных услуг пожилых людей, о чем говорил Зеленский в ходе своей избирательной кампании.

«Мы сейчас изучаем, сколько вообще у государства будет денег на следующий год, чтобы понять, как их правильно распределить. Пожилые люди от 70 и старше являются нашим приоритетом номер один, потому что, по нашим расчетам, им тяжелее всех. Поэтому ответ на ваш вопрос мы сможем получить где-то в ноябре, когда утвердим бюджет на 2020 год», — ответил он на вопрос журналистки.

Ранее Гончарук заявил, что в следующем году оборонный бюджет страны увеличится.