Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский премьер затруднился назвать сроки выполнения предвыборных обещаний 

Lenta.ru 1 час назад
На Украине не назвали сроки выполнения обещаний Зеленского
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук затруднился назвать сроки выполнения предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания правительства. Запись доступна на YouTube.
Премьер дал понять, что у правительства нет планов освободить от оплаты коммунальных услуг пожилых людей, о чем говорил Зеленский в ходе своей избирательной кампании.
«Мы сейчас изучаем, сколько вообще у государства будет денег на следующий год, чтобы понять, как их правильно распределить. Пожилые люди от 70 и старше являются нашим приоритетом номер один, потому что, по нашим расчетам, им тяжелее всех. Поэтому ответ на ваш вопрос мы сможем получить где-то в ноябре, когда утвердим бюджет на 2020 год», — ответил он на вопрос журналистки.
Ранее Гончарук заявил, что в следующем году оборонный бюджет страны увеличится.
«В публичной плоскости звучат идеи по поводу "зрада, зрада". Что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены», — отмечал он.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
Последние новости
Неизвестный расстрелял людей у синагоги в Германии Неизвестный расстрелял людей у синагоги в Германии Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных батарей Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных батарей Предсказано катастрофическое усиление жары Предсказано катастрофическое усиление жары
Комментарии1
Украина , В мире , Алексей Гончарук , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военная операция в Сирии: Путин предупредил Эрдогана
Военная операция в Сирии: Путин предупредил Эрдогана2
В Москве объявлен план «Перехват»
В Москве объявлен план «Перехват»77
Самолеты ВКС экстренно покинули аэродромы базирования
Самолеты ВКС экстренно покинули аэродромы базирования373
Фонд Навального признали иностранным агентом
Фонд Навального признали иностранным агентом1123
В РПЦ объяснили эпидемию рака карой
В РПЦ объяснили эпидемию рака карой35
Видео
Появилось видео с места дерзкого ограбления в Москве
00:29
Появилось видео с места дерзкого ограбления в Москве
Криминал Происшествия
В Москве объявлен план «Перехват»
00:29
В Москве объявлен план «Перехват»
Происшествия
В РПЦ объяснили эпидемию рака карой
03:08
В РПЦ объяснили эпидемию рака карой
Общество
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
01:09
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
Происшествия
Стрельба в немецком Галле попала на видео
00:33
Стрельба в немецком Галле попала на видео
Происшествия
Блогер Бомбер споил россиянина до смерти
00:53
Блогер Бомбер споил россиянина до смерти
Происшествия
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
04:08
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
Политика
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
02:53
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
Происшествия
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
05:18
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
Шоу-бизнес
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
00:47
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение