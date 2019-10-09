Зеленский в ступоре: партия войны парализовала власть

Зеленский в ступоре. Партия войны на Украине во главе с Аваковым парализовала власть.

Как только команда Зеленского сделала нерешительные шаги в сторону мира, против нее поднялось хорошо организованное и агрессивное меньшинство. В действиях этой группы четко прослеживается рука министра МВД Авакова , бывшего президента Порошенко и стоящих за ними радикалов. Они способны на многое, но главная задача у них — сорвать мирный процесс

«Таких, как Цемах, у нас будет достаточно еще», — пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков 7 сентября, в день обмена пленными между Украиной Россией . Это был очень важный день, Москва добивалась его всеми силами, давая Киеву полный карт-бланш, а президенту Зеленскому возможность для любого маневра. Все ради мира. Кремль хорошо понимает, что желанию главы государства добиться мира противостоит меньшинство, но очень злое, агрессивное и богатое.

Шататели режима

Вторая попытка раскачать Украину закончилась успешно. Порошенко при поддержке Авакова удалось создать симулякр «третьего майдана». Первый раз так было 18 сентября, когда подписание «формулы Штайнмайера» в Минске было сорвано фейковым захватом моста с политическим требованием «не допустить капитуляции». За событием торчали уши Арсена Авакова, подчиненные которого сначала провели спектакль на мосту Метро, затем глава ведомства обелил подсадного террориста и спрятал его в тину, мол ни о какой капитуляции он не говорил. 1 октября массовка была погуще, из мегафонов рокотали и картавили голоса представителей «Европейской солидарности» Порошенко. Лозунги были точно такими же, как у террориста-одиночки на мосту Метро. «Нет капитуляции», что на немецком языке звучит, как «Wir kapitulieren nie». Эта фраза, которой нацисты обрисовали все стены, всех домов, встретили Красную армию в Германии, весной 1945 года. Украинская версия Рейхсминистериума пропаганды снова ничего нового не придумала. Очень важно подчеркнуть то, что и за постановкой на мосту Метро и за «Штайнмайер-майданом» стоит Аваков. Его люди, в частности Билецкий и компания, не выходили на улицу. Но Аваков влиял не через них, а используя Порошенко. Арсен Борисович стал настоящим кукловодом, имея в руках все правоохранительные органы.

Кукольный театр маэстро Авакова

Положение Арсена Борисовича крайне удобно в данный момент. Зеленский — власть без силы. За него до сих пор 76% избирателей, что подтверждают соцопросы центра Разумкова, сделанные в начале сентября. Это абсолютное большинство, но оно анонимное и пассивное. Даже в Раде, где у «Слуги народа» есть возможность принимать простые законы простым большинством, это не всегда получается. Порошенко и партия войны — сила без власти. Они абсолютное меньшинство, но это злое и агрессивное меньшинство. Его ядро — олигархи, номенклатура, боевики Майдана и АТО. Они владеют улицей, что блестяще подтвердили 1 и 2 октября и в минувшие выходные. И это без штурмовиков Азова , С14, Нацкорпуса, Свободы, Братства Корчинского, ОУН Кохановского, парамилитарных нацистских объединений и других уличных банд. То, как это меньшинство может менять власть, показала и «оранжевая революция» и «революция достоинства».

Уникально положение Авакова во главе МВД и Нацгвардии. Он и сила, он и власть. Именно он обеспечил выборы президента и парламента. Сделано это отнюдь не во имя мира и добра. Это цена сохранения позиций во власти и властных рычагов. Дальше — больше. Именно Аваков сорвал первое подписание «формулы Штайнмайера» прямой провокацией. Во втором случае, когда под офис президента пришли люди Порошенко, Аваков действовал, как гарант Зеленского и его единственный защитник. Порохоботы на улице были Авакову очень нужны и выгодны. Порошенко, которому грозит тюрьма, нужно только вперед. И пятый президент попал в зависимость от Авакова, с которым рассорился из-за махинаций его сына с закупками военного снаряжения. И «Порох» у него в руках. Впредь Аваков может раскачивать Украину из стороны в сторону. Никто не может ему помешать, пока он во власти.

Формула Ленина

«Власть без силы и сила без власти», — сформулировано весной 1917 года, когда после свержения Государя, темные силы, совершившие эту измену, сформировали два революционных органа — Временное правительство и Петросовет. Ленин диагностировал, что Временное правительство — фикция, поддержка его народом иллюзорна. А Петросовет, который опирался на воинские части, уличные банды, «красную гвардию» и боевое крыло радикальных партий — реальная сила. Такая же ситуация была на Украине в 2015 году, когда «правительство камикадзе» Яценюка (в народе хунта) могло быть свергнуто фронтовыми частями и нацистскими добробатами. Эта возможность была упущена за отсутствием необходимой фрагментации на два полюса. Не было у добробатов единого политического центра и лидера. Ими манипулировал тот же Аваков, укреплявший позиции в противовес Порошенко.

В 2019-м — другое дело. Во главе Украины стоит человек посторонний Майдану, тому, во что он воплотился, и тем, кого он породил. Те — свергнуты и стали меньшинством, но злым и сильным. Его лидер, Порошенко, пока еще может возгласить свержение Зеленского. Но он стал заложником Авакова, который за пять лет добился абсолютной власти имея силовой блок. При наличии такой третьей силы «формула Ленина» не работает. Но это временное состояние. Потому что положение Авакова критично. На него в любой момент может повлиять самая слабая «власть без силы». Зеленский кажется сонным, апатичным и парализованным. Если его ступор затянется — ему крышка. Но если шестой президент рискнет и лишит Авакова, как обещал, Нацгвардии — это ослабит позиции «Карабаса Барабаса». Но самый сильный удар по темным силам, которые за ним стоят — это заключение мира. Номенклатурно-олигархическая закулиса, кормящаяся с АТО-ООС, моментально лишится ресурсной базы. Их с Аваковым останется проводить до общей камеры в любое СИЗО

Заговор темных сил

Траектория Авакова и Ко, прорисована именно этой «дорожной картой», а совсем не «формулой Штайнмайера». Кто же эти «темные силы»? Все силовики, получившие погоны и кабинеты при Порошенко. Теперь они зависят только от Авакова или партнерства с ним. Зеленский мешкает, он чувствует, что силовой блок может предать его, как он предал Януковича в 2013-2014-м, стать за тех, кто побеждает. Зеленский не решается на аресты, не снимает Авакова и не отнимает у него Нацгвардию. Если бы у власти в США были демократы, положение было бы надежным. Но у власти Трамп, который не поможет, а даже и утопит, как это было с публикацией стенограммы телефонного разговора с незадачливым шестым президентом Украины. «Вашингтонский обком» для Киева сейчас проблема, он тянет Зеленского в войну с демократами. Для Владимира Александровича такая роль гибельна. Парадокс в том, что Зеленский может найти помощь только там, откуда ему тянут две руки и две ноги — в Кремле. Путин всеми средствами посылает Зеленскому сигналы. Но тот впал в ступор.

Спасение и победа только в стремительном заключении мира и разгроме «темных сил». Они это видят и знают. Мост Метро и «Штайнмайер майдан» — детский сад. Реальная диверсия закладывается на фронте ООС, где для вида отводятся войска, а на деле обстрелы ДНР и ЛНР не прекращаются ни на день. Куда опаснее другая тайная работа — диверсионная. Владимир Цемах был захвачен на территории ДНР и вывезен на Украину. Его обменяли, но именно о нем сказал Аваков свою зловещую фразу. Это не слова на ветер. 25 сентября сотрудники контрразведки СБУ захватили в ЛНР и вывезли на подконтрольную Киеву территорию гражданина республики, чиновника, находившегося в розыске на Украине. Он воевал в ополчении, а затем в «корпусах», служил в Таможенном комитете. Его вывезли и предъявили две дежурные статьи: «сепаратистскую» и «террористическую». 1 октября в Дружковке зачитали обвинение храброму ополченцу-интернационалисту из Белоруссии, Дмитрию Новикову , воевавшему со знаменитым Моторолой. Ему дадут 15 лет, а на Родине ему также грозит от двух до пяти по статье за «участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства», введенной в 2016 году. 3 октября, в Херсонской области, на КПВВ «Чонгар», схвачен «участник вооруженного захвата Крыма» Сергей Науменко . Обменный фонд заложников пополняется, как обещал Аваков.

Что делать?