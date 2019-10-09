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Против Порошенко открыли очередное уголовное дело 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Против Порошенко открыли очередное уголовное дело
Фото: РИА Новости
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло еще одно уголовное производство против бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает агентство «Українські Новини» со ссылкой на источники в ГБР.
Порошенко подозревают в декларировании недостоверной информации.
«Такое дело зарегистрировано», — сообщили сотрудники ГБР.
При этом, как пояснили в ведомстве, уголовное дело передано для расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Производство начато по заявлению депутата Верховной Рады.
8 октября депутат от президентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил в своем Telegram-канале, что против экс-президента открыто также дело по факту возможного уклонения от уплаты налогов.
4 октября сообщалось, что одним из защитников экс-президента Украины станет российский адвокат Илья Новиков. 3 октября Порошенко не явился на допрос в ГБР по делу о его отпуске на Мальдивах. В августе стало известно, что расследование касается незаконной переправки группы лиц через границу по заведомо поддельным документам в 2018 году.
Всего ГБР открыло 14 уголовных дел против Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ГБР проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года.
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Комментарии
Украина , В мире , Петр Порошенко , Александр Дубинский , Илья Новиков , Верховная Рада
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