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Украинский суд арестовал американца, воевавшего в Донбассе на стороне ВСУ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
На Украине арестовали американца, воевавшего за ВСУ
Фото: РИА Новости
Апелляционный суд Винницкой области арестовал американца Крейга Ленга, который воевал в Донбассе на стороне Украины, сообщили в суде.
Ленга задержали в августе пограничники и поместили под домашний арест. В США его разыскивают по уголовным делам о краже, разбое и убийстве. По законам Украины, совершившие подобные преступления иностранцы подлежат экстрадиции.
«Применить в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки Крейга Ланга меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 декабря этого года», — передает РИА «Новости» сообщение суда.
Напомним, в октябре 2018 года в ВС ВСУ сообщили, что одним из пилотов потерпевшего крушение Су-27УБ в в Винницкой области Украины был военнослужащий воздушных сил нацгвардии США.
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Украина , В мире , Происшествия , Убийство , РИА Новости , США
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