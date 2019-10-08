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В НАТО выступили за согласование «формулы Штайнмайера» 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
В НАТО поддержали «формулу Штайнмайера»
Фото: РИА Новости
НАТО поддерживает усилия, направленные на выполнение минских соглашений по Донбассу, включая согласование "формулы Штайнмайера", заявил во вторник глава представительства североатлантического альянса на Украине Александр Винников.
Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
"НАТО полностью поддерживает выполнение минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в трехсторонней контактной группе… Мы поддерживаем все усилия, которые направлены на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений", — цитирует Винникова сайт телеканала "Громадское".
Он отметил, что выполнение минских соглашений — это "единственный путь к политическому урегулированию" конфликта в Донбассе.
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Комментарии1
Украина , В мире , Франк-Вальтер Штайнмайер , Александр Винников , МИД , ОБСЕ , НАТО , Германия
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