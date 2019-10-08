В НАТО поддержали «формулу Штайнмайера»

В НАТО выступили за согласование «формулы Штайнмайера»

Александр Винников. НАТО поддерживает усилия, направленные на выполнение минских соглашений по Донбассу, включая согласование "формулы Штайнмайера ", заявил во вторник глава представительства североатлантического альянса на Украине

Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии , бывший председатель ОБСЕ , экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

"НАТО полностью поддерживает выполнение минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в трехсторонней контактной группе… Мы поддерживаем все усилия, которые направлены на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений", — цитирует Винникова сайт телеканала "Громадское".

Он отметил, что выполнение минских соглашений — это "единственный путь к политическому урегулированию" конфликта в Донбассе.